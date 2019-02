Rucavas garamantas apkopotas grāmatā

Foto: no LFK

"Pirms simt gadiem savāktajos materiālos pazinu to, ko man stāstījuši vecvecāki," saka Inga Tapiņa, kas atšifrējusi daudzus senos rokrakstus, kuri iekļauti grāmatā.

Atslēgvārdi lfk | novadu folklora | rucava | grāmata

Latviešu folkloras krātuves (LFK) sagatavotajā publicējumu sērijā "Novadu folklora" izdevniecībā "Zinātne" nākusi klajā devītā grāmata – "Rucavas garamantas I". Šī ir pirmā sērijas grāmata, kas pilnībā tapusi ar digitālā arhīva garamantas.lv palīdzību. Rucavas garamantu izdošanas rosinātāji bijuši paši rucavnieki. Inga Tapiņa izcēlusi sava novadnieka Jāņa Ģirņa folkloras vākumu, devusi komentārus visam materiālam un atšifrējusi lielāko daļu tekstu no digitalizētajiem rokrakstiem.

I. Tapiņa uzsver LFK darbinieku lielo ieguldījumu folkloras materiālu digitalizēšanā, padarot tos internetā pieejamus ikvienam interesentam. "Jebkurš var apskatīt ieskenētos oriģinālos dokumentus. Taču veco rokrakstu saprotamība padara šo procesu sarežģītu. Lai arī mūsdienu cilvēkam varbūt vieglāk ir ieskatīties internetā, grāmata piedāvā tos lasīt mūsdienu rakstā," viņa stāsta. Inga ļoti priecājusies, kad atradusi vietni garamantas.lv, kur ikviens var piedalīties seno rokrakstu atšifrēšanā. "Nevarēju atrauties no šīs lapas. Meklēju Rucavas vārdu. Jau pirms simt gadiem tikusi pierakstīta vecu ļaužu gudrība. Pašlaik etnogrāfiskās, tradicionālās lietas ir ļoti modē, tiek lietotas plašā apjomā un interpretācijā, kas nav slikti. Bet vecajos materiālos, manā skatījumā, ir milzīga vērtība – tas vēl ir pa īstam, no dzīvajām versijām! Tās ir tautasdziesmas, tradīciju apraksti, zīmējumi, ir aprakstīti rokdarbi, ēdienu receptes – īsta augstas gudrības grāmata," atzīst I. Tapiņa. Milzīgu paldies viņa saka Rucavas Tradīciju kluba vadītājai Sandrai Aigarei, kas bijusi iniciatore, ka vajagot atkal kaut ko publicēt no Rucavas vērtībām.

Grāmatas nosaukumā ietverts, ka šīs ir pirmās Rucavas garamantas. I. Tapiņa saka, ka materiāla esot tik daudz, ka viena sējuma tiešām esot par maz un noteikti sekos otrais.

Rucavas un Sventājas dziesmas, teikas, nostāsti, mīklas, buramvārdi un ticējumi atrodami vismaz 50 kolekcijās, informē LFK, materiāla netrūktu vēl vairākām grāmatām. Šoreiz izvēlēti tikai trīs jauniešu vākumi pagājušā gadsimta 20. gados un dots ieskats folkloristu zinātnisko ekspedīciju krājumos 20. gadsimta otrajā pusē. Daudz vērtīga un interesanta paliks vēlākai iepazīšanai vai individuālam darbam ar interneta vietni garamantas.lv, kurā varēs atrast arī grāmatā neievietoto no ekspedīcijām un citām kolekcijām.

Variantus atlasījusi un grāmatu sastādījusi, ievadus un vācēju biogrāfijas rakstījusi LFK fondu glabātāja Māra Vīksna. Rucavas izloksni izvērtējusi un grāmatā atrodamās īpašās leksikas skaidrojošo vārdnīcu izveidojusi folkloriste un valodniece Beatrise Reidzāne. Tehniski kārtojusi un salīdzinājusi variantus LFK bibliotekāre Antra Upeniece. Grāmata sagatavota Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.