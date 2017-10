Rucavas pamatskolu nesiltinās

Atslēgvārdi rucavas novada dome | rucavas pamatskola | siltināšana

Rucavas novada dome neīstenos Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanas projektu. Finanšu komitejas deputāti vakar nobalsoja pret projekta iesniegšanu un izdevumu apstiprināšanu. Tāpēc izskatīšanai tālāk ārkārtas domes sēdē jautājums netika virzīts.

Uz ārkārtas finanšu komitejas sēdi bija uzaicināts projekta izstrādātājs – SIA "EIROPRO" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Adamovičs. Viņš atbildēja uz deputātu jautājumiem par projekta izstrādi un izmaksām. Tieši pirms gada, kļuva zināms, ka Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanas projekta koncepts ir ticis atbalstīts un var saņemt ERAF finansējumu 285 tūkstoši eiro.

Pašvaldība izstrādāja optimālo apkures modeli. Šī gada maijā tika veikts skolas ēkas energoaudits. Tas uzrādīja, ka būtu jāmaina arī tie koka rāmju logi, kas ielikti pirms desmit gadiem. Tādejādi palielinās projekta izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai. Tāpat uz pašvaldības pleciem būtu jaunas siltumtrases izbūve, kas obligāti nepieciešama, citādi neizdosies sasniegt projektā paredzēto siltuma ietaupījumu. Pašvaldības saistību apjoms būtu 173 tūkstoši eiro, kam jāņem kredīts Valsts kasē uz 10 gadiem.

Finanšu komitejā par projekta iesniegšanu un izdevumu apstiprināšanu nobalsoja tikai domes priekšsēdētājs Jānis Veits un deputāte Irēna Šusta. Pret bija Līga Jaunzeme, Antra Ate, Andis Bārdulis un Daiga Ķēdže. Atturējās Andis Rolis un Romārs Timbra. Gundega Zeme komitejas un domes sēdē nepiedalījās. "Jautājums par projekta nozīmību, veikšanu un naudas piesaisti tika deputātiem izskaidrots. Balsojums nozīmē, ka tālāk uz ārkārtas domes sēdi to nevirzām" teica J. Veits. "Mēs neapstiprinājām Rucavas pamatskolas siltināšanas projektu. Lai piesaistītu finanšu līdzekļus un lai būtu attīstība. Žēl, ka jūs to esat sadomājuši un izvērtējuši savādāk, kā es to sapratis esmu. Ko darīsim... Es esmu nācis strādāt, lai būtu. Jūs izlēmāt savādāk." "Visi ir nākuši, lai strādātu," piebilda R. Timbra, "mans lūgums ir neapstāties pie šī, bet meklēt citus ceļus, lai šos nepieciešamos darbus izdarītu."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 13. oktobra numurā.