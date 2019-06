Sacenšoties apgūst copes iemaņas

Atslēgvārdi makšķerēšana | cope | virgas pagasts | sacensības

Pagājušās nedēļas nogalē Prūšu ūdenskrātuvē Virgas pagastā notika nu jau trešās pludiņmakšķerēšanas sacensības bērniem, kuras kopā pulcēja 30 puikas un meitenes vecumā līdz 16 gadiem. Jaunie copmaņi ieguva ne tikai zināšanas, bet arī visai cienīgus lomus.

Viens no sacensību organizatoriem Danis Meijers laikrakstam pastāstīja, ka ideja par šāda veida maču rīkošanu pagājušā gadā esot radusies pēc tam, kad viņš sapratis, ka bērni pārlieku aizrāvušies ar skatīšanos telefonos un datoru ekrānos. "Tā kā jaunā paaudze aizvien mazāk laika pavada pie dabas, ar savu draugu, idejas līdzautoru Ģirtu Ločmeli nolēmām – kaut kas jādara. Padomājām, kāpēc gan lai tās nebūtu makšķerēšanas sacensības, ja reiz paši esam copes cienītāji," teica D. Meijers, uzsverot, ka nu jau tās ir kļuvušas tradicionālas un notiks arī turpmāk. Tāpat viņš atzina, ka esot doma šāda veida izklaidi bērniem organizēt arī Liepājā, taču Danis vēl nevarēja pateikt – kad.

Kaut arī tās bija sacensības – neiztika arī bez zivju svēršanas un apbalvošanas, galvenais uzsvars tomēr bija bērnu apmācībai – kā pareizi sasiet āķi, kā izvēlēties pludiņam atbilstošu atsvaru, un galu galā, kā vislabāk uz āķa uzkabināt tārpu jeb šajā gadījumā mušu kāpuru. "Man ir liels prieks, ka bērniem šis pasākums patīk un viņi nākamajās sacensībās atgriežas ar vēl lielāku azartu, kā arī vēlmi iemācīties vēl kaut ko jaunu. Protams, kā jau ar bērniem, arī šoreiz mačos neiztikām bez pārsteigumiem. Pašam vairākkārt nācās brist ūdenī, lai atbrīvotu makšķerauklas no zālēm. Tomēr gandarījums par paveikto atsver visu," pastāsta D. Meijers, piebilstot, ka sacensībās ikviens vecumā līdz 16 gadiem varot piedalīties bez maksas. Ja sākumā varētu šķist, ka makšķerēšana vairāk domāta puikām, tad tā nebūt neesot. Kā saka viens no sacensību organizatoriem, atsevišķu meiteņu lomi pat bijuši krietni ievērojamāki nekā zēniem. Par to liecina fakts, ka par absolūto uzvarētāju kļuva Alise Tīna Sula no Dundagas, kura spēja nozvejot 2,690 kilogramu zivju. Viņai izdevās piemānīt arī sacensību lielāko lomu – 180 gramus smagu raudu. Skaidrs, ka noslēgumā jaunie copmaņi tika pie balvām, kas, protams, bija saistītas ar makšķerēšanu.

Ja arī jums ir interese savas atvases iesaistīt makšķerēšanā un pieteikt nākamajiem copes mačiem, tad sīkāku informāciju par to norisi var iegūt makšķerēšanas un medību piederumu veikalā SIA "Ieroči", kas atrodas Lielajā ielā 12 Liepājā.