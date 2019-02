Samierinās ar lemto un gaida iznākumu

Atslēgvārdi grobiņas novads | izglītības iestādes | reorganizācija

Grobiņas novada domes deputāti pieņēma lēmumu īstenot Grobiņas novada vispārējo izglītības iestāžu reorganizāciju un apvienot visas novada skolas zem vienota nosaukuma – Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. “Galvenais mērķis ir tas, lai bērniem būtu labi. Neko papildus piebilst nevaru, ar personīgajiem uzskatiem un emocijām šeit nav nekāda sakara,” laikrakstam saka Grobiņas pagasta sākumskolas un Gaviezes pamatskolas direktors Oskars Rudovskis.

Grobiņas novada izglītības iestāžu reorganizācijas komisijas priekšsēdētāja Ginta Kampare paskaidro, ka, analizējot vispārējās izglītības iestāžu tīklu Grobiņas novadā, secināts, ka tas ir sadrumstalots. Grobiņā pastāv pat tādas skolas, kurās patstāvīgi strādā tikai divi skolotāji, pārējie vienkārši braukā uz lauku skoliņām, pasniedzot atsevišķus priekšmetus. Tāpat bērni no mazajām skolām brauc uz Grobiņas ģimnāziju vai Kapsēdes pamatskolu, lai mācītos fiziku, ķīmiju. “Mēs vienkārši nespējam piesaistīt skolotāju uz tik mazu slodzi kādā no lauku skolām, tāpēc cenšamies situāciju risināt, kā tas tobrīd ir iespējams,” sala G.Kampare. Tāpat vairākām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm ir viens un tas pats direktors, kas liecina, ka šāda skolu reorganizācija nebūt tik lielas izmaiņas nenesīs.

No sešām vispārizglītojošām skolām tiks izveidota viena – Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kuru vadīs direktore Laila Urbāne. Lielākās pārmaiņas gaidāmas Gaviezes pamatskolā, jo tā ir vienīgā skola, kurā pamatizglītība vairs netiks realizēta uz vietas. “Mēs ļoti ceram, ka bērni šie bērni pārnāks uz Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu un turpinās mācības Grobiņā. Attālums līdz Grobiņas skolai ir aptuveni 7 kilometri, autobuss ir nodrošināts. Jau tagad vairāki Gaviezes bērni mācās Grobiņā un, ja arī būs nepieciešams papildus transports – domāsim,” saka G.Kampare. Par to, kā pēc reorganizācijas tiks izmantotas Gaviezes pamatskolas telpas, skaidrības šobrīd īsti nav. Tā kā jautājums pat Gaviezes skolas likvidēšanu esot cilāts jau sen, vecākus tas nepārsteidz: “Pēdējos trīs gadus Gaviezes skolā ir bijis straujš bērnu skaita kritums – no 53 bērniem uz 29. Arī pirmā klasīte šogad vairs netika nokomplektēta.”

Grobiņas pagasta sākumskolas un Gaviezes pamatskolas direktors Oskars Rudovskis ir skolu reorganizācijas komisijas biedrs, kurš piedalās visā procesā soli pa solim. “Galvenais tiešām ir bērnu labsajūta, bet mums vienkārši jādara to, kas pienākas,” saka skolu direktors. Viņš stāsta, ka Bārtas, Gaviezes un Grobiņas pirmsskolas tiks apvienotas vienā izglītības iestādē ar nosaukumu “Ūdelītes”.

Grobiņā tiks saglabāta pagasta sākumskola no 1. līdz 4.klasei – 15 skolēni, Gaviezē paliks pirmsskolas izglītības programmas grupa (2 – 6 gadi) – 37 bērni, bet Gaviezes pamatskolas (1. – 9.klase) – 29 skolēni tiek pārcelti uz jauno Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu, Grobiņas ģimnāzijas telpās.

Bārtas pamatskolas direktora pienākumu izpildītājs Zigmunds Cinkus laikrakstam apstiprina, ka Bārtas pamatskola no 1. līdz 9. klasei (48 skolēni) ir plānota kā daļa no Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas: “Bērni netiks pārcelti citur, vienkārši pie skolas tiks pielikts jaunais uzraksts.”

Grobiņas sākumskolas un Grobiņas ģimnāzijas direktore Laila Urbāne par radušos situāciju saka tā: “Esmu tikai izpildītāja pašvaldības pieņemtajam lēmumam. Ja mēs skatāmies finansiālo situāciju un mācību sasniegumus skolās, uzskatu, ka mazajām izglītības iestādēm šādā veidā izdzīvot būs daudz vieglāk.”

