Septiņi gadi gružu līgumā

Nīcas novada izpildvara esot vienojusies ar SIA "Clean R", ka pie visiem gružu konteineriem būs uzlīmes ar skaidrojumiem, ko kurā no tiem drīkst mest. Šķirošana ir risinājums sadzīves atkritumu apjoma samazināšanai un līdz ar to mazākai maksai par to apsaimniekošanu.

Nīcas novada domes deputāti pēc diskusijām divās komiteju sēdēs vienojušies pagaidām nebalsot par lēmumprojektu, ar kuru paredzēts apstiprināt izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Lai arī līgumu uz septiņiem gadiem ar iepirkumā uzvarējušo SIA "Clean R" domes priekšsēdētājs Agris Petermanis jau parakstījis un jaunais tarifs būs 25 eiro par kubikmetru (ar PVN), deputāti neatbalsta līgumu, kas, viņuprāt, ir neizdevīgs iedzīvotājiem un pilns neskaidrību.

Nīcas novada domei jāapstiprina izmaiņas gružu apsaimniekošanas maksā no šī gada 1. aprīļa. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jaunais tarifs – 20,66 centi kubikmetrā (bez PVN). Atkritumu apsaimniekošana vienam Nīcas novada iedzīvotājam mēnesī daudzdzīvokļu mājās, kur atkritumus apsaimnieko pašvaldība, būtu 5,26 eiro. Maksu iedzīvotājiem var piemērot tikai tad, kad to ir apstiprinājusi dome, uzsver Nīcas novada domes juriste Kristīne Malecka. A. Petermanis līgumu ir parakstījis 11. februārī, "Clean-R" – 14. februārī, tāpēc trīs mēnešus, līdz 15. maijā stātos spēkā jaunā maksa, iedzīvotājiem būtu jānorēķinās pēc iepriekšējā tarifa, atzīmēja deputāte no apvienības "Doma. Daba. Darbs" Laura Pakule-Krūče. Lēmumprojektā un atkritumu apsaimniekotāja izplatītajā informācijā iedzīvotājiem teikts, ka jaunā maksa piemērojama no 1. aprīļa. Šis ir tikai viens no daudzajiem jautājumiem par jauno līgumu, uz kuru vēl jārod atbildes domes juristei un deputātiem.

Viens no galvenajiem jautājumiem, ko komitejās vēlējās noskaidrot deputāti, bija – kāpēc par līgumu pirms tā parakstīšanas nediskutēja domē? A. Petermanis atbildēja: "Iepirkumu likums uzliek man par pienākumu parakstīt līgumu, kad pagājušas desmit dienas, kurās iepirkumu var apstrīdēt." Turaids Šēfers ("Doma. Daba. Darbs") visasāk iebilda pret to, ka priekšsēdētājs vienpersoniski pieņem lēmumu un deputāti nonāk fakta priekšā. "Kas notiks, ja mēs nobalsosim pret?" viņš vaicāja. "Deputātiem ir iespējas balsot pret. Taču tam būs tiesiskas sekas. "Clean R" var sniegt tiesā, jo iepirkums ir noticis likumīgi. Tiesas sekas nevaram prognozēt, tā var nonākt pie tā, ka šī ir deputātu atbildība," teica K. Malecka. Juriste un domes priekšsēdētājs skaidroja, ka vairs neesot citu iespēju, kā tikai rūpīgi sekot līdzi tam, kā līguma saistības pilda "Clean R". "Varam atkāpties no līguma, ja [apsaimniekotājs] nepilda saistības," teica A. Petermanis. Komunālās pārvaldes vadītājs, Iepirkumu komisijas loceklis Aigars Veiss skaidroja, ka pašvaldība var izsludināt jaunu iepirkumu tad, ja atkritumu apsaimniekotājs grasās celt cenas, taču šobrīd to nevarot darīt.

A. Šakals uzrakstījis un iesniedzis A. Petermanim atlūgumu no Iepirkumu komisijas locekļa amata. "Es nevēlos būt politiska marionete. Deputāti izteicās, ka Iepirkumu komisijai jānāk pie viņiem pirms rezultātu paziņošanas, lai skaidrotu vai pieņemtu attiecīgus lēmumus. Saskaņā ar likumu Iepirkumu komisija ir neatkarīga institūcija, kas pieņem pati savus lēmumus," teica izpilddirektors. A. Petermanis teica "Kurzemes Vārdam", ka Iepirkumu komisiju apstiprina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, tādu kārtību noteikuši deputāti. "Visticamāk, atbrīvošu. Piespiest nevienu nevaram," atzina priekšsēdētājs.

