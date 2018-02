Ja jauniešiem nebūs iespēju mācīties Nīcas vidusskolā, visdrīzāk skolēni no pierobežas vispār neturpinās iegūt izglītību, uzskata skolēnu un vecāku pārstāvji. Izglītības un zinātnes ministrijā uzsver, ka tā nevienu skolu slēgt negrasās.

Atslēgvārdi nīcas vidusskola | izglītība | reorganizācija

"Rīkojumu slēgt skolu viņi negrasās izdot," pēc tikšanās Rīgā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) amatpersonām atzīst Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle. Ministrijā ir nodoti 1365 paraksti par vidusskolas saglabāšanu Nīcā un vēstule ministram Kārlim Šadurskim.

Uz IZM bija devušies arī Nīcas vidusskolas skolēnu valdes priekšsēdētājs Artūrs Vecbaštiks un vecāku pārstāve Sandra Mokorenko. Viņi tikās ar ministrijas un Valsts izglītības satura centra amatpersonām, tostarp izglītības un zinātnes ministra padomnieku Mārtiņu Langrātu. "Ministrijas pārstāvji teica, ka par skolām atbildību uzņemas un lēmumus pieņem pašvaldības. Gribētu sagaidīt rakstisku atbildi no ministra, ko lūdzām savā vēstulē. Tad rīkosim vidusskolas padomes sēdi, lai spriestu, ko darīt tālāk. 12. februārī es uzrunāšu Nīcas novada domes deputātus par to, kā es saredzu skolas nākotni. Jo ne jau es viens pats visu sakārtošu," "Kurzemes Vārdam" teica M. Dāle.

Vecāku pārstāvis kopš pagājušā gada decembra organizēja parakstu vākšanu par nepieciešamību saglabāt vidusskolu Nīcā. Akcija bija saistīta ar ieteikumu reorganizēt to par pamatskolu, kas iekļauts pētījumā par optimālo skolu tīklu Latvijā. Parakstījās ne tikai Nīcas, bet arī Rucavas novada iedzīvotāji. Jo no Nidas, Papes un citām attālākām vietām Rucavas novadā bērniem nāktos uz vidusskolu Liepājā mērot pat 50 un vairāk kilometrus. Ar parakstu vākšanu akcijas rīkotāji vēlējās pievērst IZM uzmanību tam, ka skolu reorganizācijas procesā nedrīkst ņemt vērā tikai attālumu no Nīcas centra līdz Liepājai, bet jāredz reālais skolēna dzīvesvietas attālums līdz tuvākajai vidusskolai.

Sarunā IZM amatpersonas norādījušas, ka pēc pieciem gadiem 11. un 12. klasēs plānota specializēto priekšmetu apmācība grupās. Lai to nodrošinātu, nepieciešams pietiekams audzēkņu skaits. "Pēc pieciem gadiem pāries uz jauno sistēmu. Pašvaldībai un skolai ir jāstrādā, lai skolēnu skaits pieaugtu," saka M. Dāle.

"Ministrija nekad nav rosinājusi slēgt Nīcas vidusskolu," informē IZM pārstāve Inta Bērziņa. No Nīcas novada pašvaldības nav saņemts tās lēmums ar lūgumu saskaņot skolas reorganizāciju. Šādu lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem pašvaldības. "Tiekoties ar skolēnu un vecāku pārstāvjiem, mēģinājām kliedēt mītus par to, ka IZM kaut ko grasītos slēgt," uzsver I. Bērziņa.

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis un deputāti jau iepriekš apgalvojuši, ka darīšot visu iespējamo, lai saglabātu Nīcas vidusskolu. Lai arī dažos tuvākajos gados vidusskolas posmā audzēkņu skaits vēl kritīsies, pēc tam atkal esot gaidāms pieaugums, jo skolēnu skaits kopumā izglītības iestādē ar katru gadu pieaug. "Nākamgad prognozēju 230 audzēkņus, bet pēc pieciem gadiem skolēnu skaits varētu būt tuvu trim simtiem," uzskata M. Dāle. Šogad skolēnu kopskaits ir 205, kas ir par desmit vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. 10. – 12. klašu posmā šogad mācās 31 skolēns no Nīcas un Rucavas novadiem un no Liepājas.