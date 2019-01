Slavenā aizputniece

Atslēgvārdi aizpute | Rašīda Džonsa | dokumentāls seriāls | dzimtas saknes

Sociālajos tīklos tiek aktīvi izplatīta ziņa, ka aktrise Rašīda Džonsa (Rashida Jones) pēc dalības kādā no NBC kanāla dokumentālajiem seriāliem, kurā slaveni ļaudis meklē dzimtas saknes, atklājusi, ka viņas priekšteči meklējami Latvijā – Aizputē. "Šī filmiņa, kurā aktrise atklāj savas saknes un ciemojas Aizputē, nav uzņemta tagad. To var pateikt pēc Žīdu tiltiņa, jo video redzams, ka tas vēl nav atjaunots," laikrakstam atklāj Aizputes Tūrisma informācijas centra pārstāve Diāna Reine.

Lai arī aktrise 1976. gadā dzimusi ASV, Kalifornijas štata lielākajā pilsētā Losandželosā, izrādījies, ka viņas vecvecmammas Džīnijas vecāku saknes meklējamas Krievijas impērijā, precīzāk, Latvijas pilsētā Aizputē. Līdz šādam atklājumam sieviete nonākusi, piedaloties dokumentā seriālā "Who Do You Think You Are?" (Tulk. "Kā tu domā, kas tu esi?") Raidījumā viņa izsekojusi savas mātes Pegijas Liptones (Peggy Lipton) dzimtas kokam un noskaidrojusi, ka Pegijas māte, ebrejiete Rita Rozenberga, dzimusi Dublinā 1905. gadā, bet uz ASV atceļojusi 1926. gadā 13 gadu vecumā.

Pēc tā, ko atklājusi raidījumā, R. Džonsa devās uz Rīgu, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk. Rīgā viņa satikās ar arhivāri Ritu Bogdanovu, kas aktrisei parādīja senos dokumentus un pierakstus, kuros bija iespējams redzēt arī viņas tuvinieku vārdus. Lai labāk izprastu vidi, kurā vecvecvectēvs dzīvojis, R. Džonsa dodas uz Aizputi. Agrākajā ebreju sinagogas lūgšanu namā, kas kopš 1955. gada kalpo kā Aizputes kultūras nams, ar aktrisi tiekas muzeja "Ebreji Latvijā" direktors Iļja Ļevinskis, kurš paskaidro, ka R. Džonsas ebreju senči patiešām dzīvojuši Aizputē vismaz trijās paaudzēs jau no 18. gadsimta.

Raidījumā slavenā aktrise atklāj, ka par Latviju iepriekš neesot pat nojautusi un viņai esot grūti iedomāties, kāda dzīve ebrejam Latvijā toreiz bijusi. Pēc sarunas ar vēsturnieku aktrise devās pastaigā pa Aizputi, apstājoties uz Žīdu tiltiņa, viņa atklāja, ka jūtas aizkustināta un ļoti laimīga, ka to visu ir uzzinājusi, tas esot bijis liels atklājums.

"Aizputniekus priecē šī ziņa, to var redzēt pēc reakcijām interneta vidē, protams, par to daudz runā. Interesanti, ka neviens īsti nezināja par aktrises ciemošanos Aizputē. Pieļauju domu, ka šī filmiņa pie mums nonākusi tikai šobrīd, jo kāds to ir pamanījis, zinājis, kur ir Aizpute, un ziņojis par to arī mēdijiem. Bet kopumā – ļoti patīkama ziņa," piebilst D. Reine.

Rašīda Džonsa filmējusies filmā "Sociālais tīkls" ("The Social Network"), kā arī vairākos labi zināmos seriālos ("The Office", "Parks & Recreation").