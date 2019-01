Smagums lepnuma dēļ

Atslēgvārdi otaņķi | pārvaldes vadītājs | Andris Bišofs

Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes jaunajam vadītājam Andrim Bišofam tikko beidzies pārbaudes laiks, un viņš turpina darbu savā amatā. Zināms pārbaudes laiks ir arī ziema ar slideniem ceļiem. Pagasta centrā Rudē slīd uz nebēdu, par to arī iedzīvotāji sūdzējušies pārvaldniekam. "Jautājumu risinām. Novadā par to atbild Komunālās pārvaldes vadītājs, bet es arī sekošu tam līdzi. Nīcai nav savas ceļu kaisīšanas tehnikas, ir jāvienojas ar "Latvijas autoceļu uzturētāju". Lielais ceļš bija nokaisīts, bet šeit – cik nu sētnieks pabēris," saka A. Bišofs.

Otaņķu pagasta cilvēki ar jautājumiem pie pārvaldnieka vēršoties ļoti reti. "Grūti pateikt, vai tas ir labi vai slikti," spriež A. Bišofs. Viņa pirmais darbs šeit bijis sarīkot iedzīvotāju sapulci. "Izvirzīju sev piecus lielākus mērķus un mēģināju salikt kopā ar iedzīvotāju ierosinājumiem. Ir piecas lielas lietas," pārvaldnieks izliek uz galda lapas dažādās krāsās. Kad iedzīvotāji reģistrējušies sapulcei, tie varējuši izvilkt vienu no krāsainajām lapiņām un tikuši sasēdināti darba grupās, kur lika priekšā to, kas viņiem sāp. Piecas tēmas: iedzīvotājiem un viesiem draudzīgas vides pilnveidošana, sociālā darba un veselības uzlabošana, jauniešu aktivizēšana, izglītības un kultūras attīstība un uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana. Tā tapis gada plāns, kas jau pārrunāts ar novada domes priekšsēdētāju. "Esmu saskāries ar to, ka ir lietas, ko varam izdarīt, taču pašvaldība nevar iejaukties privātajās lietās. Tad ņemu no savas bagāžas pieredzi uzņēmējdarbībā un nevalstiskajā sektorā un tīri cilvēciski savedu kopā, lai jautājums tiek risināts," stāsta pārvaldes vadītājs.

A. Bišofs stāsta, ka pieteicies šim amatam tikai tāpēc, ka bija piedāvāta pusslodze, bet reāli darba, protams, sanākot vairāk. Kaut ko no iepriekš darītā esot atlicis malā. Tā kā pārvaldnieka darbā ir jālasa ļoti daudz dokumentu, viņš mācās Pašvaldību mācību centra piedāvātajos kursos. Pārvaldes vadītājs secinājis, ka Otaņķu pagastā ir aktīvi un atsaucīgi cilvēki, darbojas biedrības. "Galvenais, ka cilvēks mazdrusciņ grib. Esmu ieplānojis reizi mēnesī tikšanos ar biedrībām par to, kā labāk visu darīt," saka pārvaldnieks. Visus plānus viņš sakās neatklāt, bet padomā esot plāns attiecībā uz cilvēkiem, kas uzvārdā Otaņķis. "Lai jau gatavojas, ka kaut kas būs," smej A. Bišofs.

