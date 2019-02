Atslēgvārdi pāvilosta | vērgale | iedzīvotāju sapulce | pašvaldība

Pāvilostā un Vērgalē pagājušajā nedēļā notika iedzīvotāju sapulces, kurās novada pašvaldības vadība stāstīja par šī gada plāniem un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Pāvilostnieki vēlējās tuvāk uzzināt gan par topošās četrzvaigžņu viesnīcas pakalpojumu cenām, gan par taciņām vietējā parkā.

Novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons pastāstīja par pašvaldības budžetu un svarīgākajām lietām, ko no tā šogad finansēs. 4,4 miljonu eiro lielajā budžetā lauvas tiesa atvēlēta izglītībai. Šogad pašvaldība par 45 tūkstošiem eiro iegādāsies lietotu autobusu skolēnu pārvadāšanai. Tas ļaus sakārtot maršrutus un bērniem nebūs no rīta tik nesamērīgi agri jāceļas. Līdzekļus autobusa iegādei iegūs, pārdodot cirsmu Rīvās. Par pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizāciju netiekot domāts, taču U. Kristapsons teica, ka nākotnē nāksies samierināties, ka būs divas stipras pamatskolas, bet vidusskola nebūs.

60 tūkstoši eiro tiks atvēlēti darbu pabeigšanai Celtnieku ielā. Plānots gājēju celiņu remonts no veikala "Top" līdz Šīfera mājai. U. Kristapsons cerot, ka no valsts budžeta "neizsvītros ārā naudu", kas ieplānota, lai sakārtotu pilsētas piebraucamo ceļu. "Esam gatavi pārņemt šo posmu no valsts. Pašvaldība labāk tiek galā," teica domes priekšsēdētājs, kurš Ventspils šosejas remontu nosauca par vējā izmestu naudu. "Mēs nepieļaujam, ka jaunā asfaltā ir bedres. Esam to teikuši "Latvijas Valsts ceļiem", sola, ka pārtaisīšot. Tie ir nemākulīgi ielikti miljoni."

Pašvaldības iestādēs strādājošajiem par pieciem procentiem palielinātas algas, lai kompensētu dzīves dārdzību. Šogad Pāvilostai aprit 140 gadu, un pilsētas jubilejas koncertam dome atvēlējusi 2490 eiro. Seši ar pusi tūkstoši piešķirti festivāla "Zaļais stars" rīkošanai. Taču nāksies iztikt bez skvērā Dzintaru un Tirgus ielas stūrī iecerētā pulksteņa, kura uzstādīšana pašvaldībai esot par dārgu. Seši tūkstoši eiro piešķirti būvvaldei publisko ēku apsekošanai un iespējamās bīstamības izvērtēšanai. Par 14 tūkstošiem eiro sakārtos kanalizāciju Rīvas ciemā. Ostmalas ielā ierīkos jaunu apgaismojumu. Vairāk nekā 37 tūkstoši eiro atvēlēti Pāvilostas ostas pārvaldei. 11. martā pašvaldībā vērs vaļā aploksnes ar piedāvājumiem kārtējā iepirkumā promenādes izbūvei no Pāvilostas muzeja līdz Ziemeļu molam. "Gadu mokāmies," teica U. Kristapsons, "ES nauda ir paredzēta, bet iepirkumi neiet. Ceram, ka beidzot iepirksim, bet bail, ka ceļas būvniecības izmaksas." No pašvaldības budžeta šim projektam paredzēti 700 tūkstoši eiro, no tiem 85% atmaksās atpakaļ.

Sapulcē klāt bija viesnīcas Dzintaru ielā 7a attīstītājs Jurģis Sedlenieks. Par jaunbūvējamo četrzvaigžņu spa viesnīcu U. Kristapsons sacīja – jābūt priecīgiem, ka šeit nāk cilvēki un investē naudu un rada vietu. "Mēs, pāvilostnieki, nākotnē būsim pateicīgi par darba vietām, kas tiks radītas, par atpazīstamību un nodokļiem". Decembrī būvei jābūt pabeigtai. Viesnīcā būs 24 numuri un peldbaseins. Tas būšot interesants mazajiem pāvilostniekiem. "Pāļu dzīšana ir neizbēgama neērtība mājās, kuras ceļ pilsētu centros. Būvniecības šmucīgākā daļa jau ir garām. Bija jāpiecieš, lai izbūvētu pagrabu. Ja nebūtu baseina, būtu ļoti grūti nosaukt iemeslu, kāpēc cilvēkiem braukt uz Pāvilostu ziemā. Unikāla būs arī saules terapija," viesnīcas plānus klāstīja J. Sedlenieks.

