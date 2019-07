Atslēgvārdi durbe | gurķi | tomāts

“Tomāts un gurķis cilvēkam ir ikdienas uzturs, pie tā mēs arī pieturamies jau pāris gadus. Tradicionāli,” saka Santa Bucika, kas darbojas saimniecībā “Durbes dārzs”. Ražas apjoma mainās ik gadu, tāpat arī ienākumi un klienti ir mainīgi, tomēr saimniece nesūdzas, vienīgais, ko viņa vēlas, lai pircēji zina, ka viņu dārzeņi ir vietējie un audzēti ar mīlestību.

S.Bucika īpašumā “Lejasbunči” darbojas jau no bērnības, kolhoza laikos tēvam esot piešķirta pus hektāru liela zemes platība Vecpils pusē, Bunčos, ko viņš iemainījis pret gabaliņu šīs zemes un atstājis meitai mantojumā: “Atceros, kā pavisam maza nācu līdzi mammai pa tumsu lasīt zemenes, vedām uz tirgu, stāvējām rindās. Vēlākos gados, kad apprecējos, sākām ar vīru Verneru paši te darboties.” Siltumnīcas gan uzcēluši nesen, mazākajās aug tomāti, tās uzslietas pirms pieciem gadiem. Četrus gadus atpakaļ saimniecība papildināta ar divām lielajām siltumnīcām, kuru kopējā platība ir 600 kvadrātmetri, tajās tiek audzēti gurķi. Desmitgadīgā plēve vēl kalpojot labi un pagaidām siltumnīcām nekas neesot jāmaina. Šobrīd saimnieces apgādībā ir 1600 gurķu un aptuveni 600 tomātu stādi. Līdz tam audzējuši gurķus un zemenes laukā. Tolaik Santa vēl strādājusi Vecpils skolā par skolotāju, tomēr sapratusi, ka pedagoģija nav īstais aicinājums. Brīvajās vasarās centīgi darbojusies dārzā un sapratusi, ka tā ir viņas sirdslieta. Darba esot daudz, pa dienām lielākoties Santa darbojas saimniecībā viena, vīrs palīdz ar dārzeņu transportēšanu, bet jaunākā meita Rūta esot ”Durbes dārza” tirgus seja, ar ģimeni lepojas S. Bucika. “Rūta ne pirmo vasaru strādā tirgū, ik dienu no septiņiem rītā. Ļoti labs palīgs! Pavasarī palīdz arī siltumnīcu darbos, karina āķus un visu pārējo.” Palīgus no malas neņemot, bet neesot jau arī tā, ka gribētāji rindā stāvētu. Darbs siltumnīcās šķiet interesantāks kā vienkārši uz lauka, tomēr karstums atbaida daudzus. Santa atceras, ka gurķu stādīšanas laikā siltumnīcā bijuši 55 grādi. “Tajā karstumā jau arī jāstrādā, ne tikai cauri jāiziet. Tāpēc mums tepat blakus lielajām siltumnīcām izraksts dīķis, kurā karstajos brīžos atvēsināties. Un vēl, nestāstiet man, ka siltumnīcās nevar dabūt iedegumu, paskat, cik es brūna,” smejoties Santa piespiež savu roku meitas rokai, lai salīdzinātu iedegumus.

