Svarīgi lepoties ar savu vietu

Kalvenes bijušajā pasta ēkā atkal notiek rosība, kalveniece Alduta Selderiņa nepadodas un darbojas ar senlietu krātuves iekārtošanu. “Man nepatīk atstāt lietas nepabeigtas. Ja kaut kas ir iesākts, tas jānoved līdz galam,” laikrakstam saka A.Selderiņa.

“Mēs jau vietējos iedzīvotājus informējām, ka ielūkoties senlietu krātuvē viņi varēs jau jūnijā, tomēr plašākam apmeklētāju lokam krātuve būs pieejama pēc Kalvenes pagasta svētkiem jūlija beigās. Ja nu kādam jau šobrīd interesē, var droši zvanīt un pieteikties uz apskati,” pretimnākoša ir A.Selderiņa. Kad radās ideja par senlietu krātuves izveidi, Kalvenes pagasta pārvalde šai iecerei atvēlēja bijušā pasta telpas, kurās jau no 2017.gada tika glabāti savāktie senlaicīgie priekšmeti, ko brīvprātīgi iesniedza kalvenieki: stelles, pūra lādes, kopā aptuveni 150 dažādi priekšmeti. A.Selderiņa skaidro, ka galvenais senlietu krātuves izveides mērķis jau sākotnēji bijis apzināt savas dzīvesvietas vēsturi, un to saglabāt nākamajām paaudzēm. “Arī šodien skolās bērniem jāpasniedz patriotiskā audzināšana, apzināties savu nacionālo identitāti ir ļoti būtiski, tieši tāpēc man gribējās šo vietu izveidot. Lai bērni redz, lai paši kalvenieki nāk, atceras, piedalās. Galu galā katram bērnam ir jālepojas ar to vietu no kuras viņš nāk, mums jāparāda, ka viņiem ir ar ko lepoties,” saka A.Selderiņa, “ir ļoti svarīgi apzināties no kurienes tu nāc, kur meklējamas tavas saknes.” A.Selderiņa Kalvenē dzīvo kopš 70.gadiem un ir šīs vietas patriote.

Kad 2017.gada pavasarī Aizputes novada Kalvenes pagasta iedzīvotāju grupa ķērās klāt pie pagastam, piederošas senlietu krātuves izveides, viss negāja tik gludi kā iecerēts - pašvaldība ieceres īstenošanai finansiālu atbalstu sniegt nevēlējās, tāpēc darbs pie senlietu krātuves izveides kādu laiku stāvēja uz vietas. Iedzīvotāji bija sašutuši. Kalvenes pagasta pārvaldes vadītājs Henrijs Junkarēns laikrakstam paskaidro, ka par šādas iestādes finansēšanu tika diskutēts, tomēr izlemts, ka Aizputes novadā ir pietiekoši daudz muzeju un senlietu krātuvju, tāpēc pašvaldība nespēj finansēt vēl vienu šādu iestādi. Tomēr Kalvenes pagasta pārvalde savu iespēju robežās centās ieceri atbalstīt, piedāvājot krātuves vajadzībām izmantot pasta māju. A.Selderiņa nepadevās un apjautājās kaimiņu pagastiem, kuriem bija pieredze ar senlietu krātuvju izveidi. Tā kā pašvaldība finansiālu atbalstu nesniedza, A.Selderiņa nodibināja biedrību “Vārpata”. Kad krātuve tiks atklāta arī apmeklētājiem, viņa centīsies domāt par finansiālo nodrošinājumu, iesniegt projektus. Palīdzību neatsaka neviens, kam to lūdz, tomēr vislielākais atbalsts esot ģimene. “Viena, protams, es to visu nevarētu izdarīt,” saka A.Selderiņa.

Senlietu krātuvē šobrīd iekārtotas trīs telpas: dzīvojamā, saimniecības un padomu laiku. Drīzumā tiks veidota arī amatniecības telpa. “Varbūt klāt nāks vēl kāda inovatīva ideja, to nevar zināt. Tad jau redzēs ko rādīs nākotne,” piebilst krātuves veidotāja.