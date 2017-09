Atslēgvārdi bārta | visi ceļi ved uz bārtu | svētki

Šajā nedēļas nogalē Bārtā norisināsies svētki, kam šogad dots nosaukums "Visi ceļi ved uz Bārtu".

Šāds nosaukums dots tādēļ, ka šogad svētku laikā tiks svinīgi atklāts noasfaltētais ceļa posms. "Kurzemes Vārds" jau rakstījis, ka jūlija sākumā tika uzsākti valsts ceļa atjaunošanas darbi, kuros ietilpa arī 500 metru garā grants līkuma pirms Bārtas ciema noklāšana ar asfaltu. Šis ceļa posms jau gadu desmitiem bijis problemātisks it visos gadalaikos.

Pasākuma rīkotāja Gunta Klievēna informē, ka bārteniekiem šis ir ilgi gaidīts un lolots notikums. Atklāšanas pasākums notiks pie kultūras nama sestdien pulksten 11.45.

Taču svētki būs sākušies jau pašā rīta agrumā – pulksten sešos – ar tradicionālajām makšķerēšanas sacensībām pēc visiem makšķerēšanas noteikumiem. No pulksten 11 pie kultūras nama sāks darboties rudens tirgus, kurā piedalīsies zemnieki, mājražotāji, notiks loterijas un atrakcijas. Mazliet vēlāk iedzīvotājus uz svētkiem rosinās doties Kazdangas pūtēju orķestris un lauku tehnikas parāde, kas sāksies no mehāniskajām darbnīcām. G. Klievēna vērš uzmanību, ka parāde ir svētku jaunums, turklāt tādā veidā tiks "labāk iebraukts arī jaunais ceļš".

Pusdienlaikā sāksies dienas aktīvā daļa – sporta svētki skolas sporta laukumos, radošās darbnīcas pie kultūras nama. Bārtas muzejā būs izstāde, kurā netrūks ko redzēt medniekiem un makšķerniekiem. Tiek solīta arī vizināšanās ar zirgu un poniju. Vēl bērni varēs izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, pavizināties pa ūdens virsu ūdens bumbā un izšaut ar loku kopā ar loku šāvēju klubu "Lindales uguns". Uz lielās skatuves uzstāsies Bārtas un Medzes dziedošie bērni, Kazdangas pūtēju orķestris un Zanes Kugrēnas deju studija. Tiks turpināta tradīcija "Bēbīšu svētkos" sveikt Bārtas pagasta jaundzimušos.

Tāpat būs iespējams baudīt muzikālo pavadījumu, ko piedāvās viesi no Lietuvas, zupu no lauku virtuves zupas katla, vērot "Blue Shock Race" kartingu demonstrāciju un piedalīties dāvanu kartes izspēlē. Dienas aktivitātes uz lielās skatuves noslēgs grupa no Jelgavas – "TirkizBand".

Pēc tik bagātīgas dienas programmas svētku viesi varēs ballēties grupas "Deficīts" deju ritmos. Balles laikā darbosies arī bufete.

Savukārt svētku otrajā dienā, 17. septembrī, notiks dievkalpojums un koncerts Krūtes baznīcā, kurā piedalīsies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ansamblis. Uz Krūtes baznīcu pulksten 13.30 kursēs autobuss, kas pēc koncerta atvedīs arī atpakaļ uz Bārtu.