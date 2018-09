Svinēs Ražas svētkus

Atslēgvārdi ražas svētki | grobiņa | robežnieki

Ikviens interesents 29. septembrī aicināts atzīmēt rudens pilnbriedu Ražas svētkos. Pasākums norisināsies jau no pulksten 10 rītā pie kultūras nama "Robežnieki" Grobiņā, informē kultūras centra vadītāja Elga Jonase.

Šāda veida svētki Grobiņas novadā notiek jau otro reizi – pērn apmeklētāji tika lutināti ar brīnišķīgiem laikapstākļiem, un organizatori cer, ka arī šoreiz būs tāpat. Ražas svētki iesāksies pie Grobiņas stadiona ar lauksaimniecības tehnikas parādi, kā arī "Amserv Liepāja" automobiļu ekspozīciju un testa braucieniem. Savukārt oficiāli tie tiks atklāti pulksten 11, kad svinīgi apbalvos un godinās jaunos lauku uzņēmējus. Pasākuma laikā gaidāmas dažnedažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Interesenti aicināti jau laikus pieteikties priekšautu modes skatei pie svētku organizatoriem, savukārt bērniem norisināsies atrakcijas Maijas Osteles vadībā. Par apmeklētāju labo garastāvokli un svētku muzikālo noformējumu rūpēsies gan etnoprieka grupa "Oga", gan brālēni Jarāni ar koncertu "Pēc jūsu izvēles".

Jau no paša rīta, pulksten 10, visas dienas garumā varēs iepirkties Miķeļdienas tirdziņā, kā arī apskatīt rudens radošo darbu izstādi "Miķelīt's bagāts vīrs", kur ikkatrs aicināts nest to, kas interesants izaudzis dārzā vai arī ir pašu pagatavots no dabas materiāliem. Bet pulksten 13 ikviens apmeklētājs tiek lūgts uz rudens velšu svētku mielastu, ko pasākuma organizatori sola kā pārsteigumu.

Īpaši padomāts šogad būs par senioriem. "Tā kā 1. oktobrī ir Starptautiskā veco ļaužu diena, notiks šai dienai veltīts festivāls "Man šodien 18". Klubiņam "Tev un taviem draugiem" ir 18 gadu jubileja. Viņi gan organizē koncertu, gan aicina dziedāt citus novada ansambļus. Gaidāmi arī viesi no Lietuvas," stāsta E. Jonase. Noslēgumā pulksten 15 notiks senioru balle kopā ar kapelu "Luste". Jebkurš pensionārs aicināts ierasties, līdzi ņemot labu garastāvokli, kā arī groziņu.

Gan tirgotāji, gan senioru balles apmeklētāji lūgti pieteikties līdz 27. septembrim pie svētku organizatoriem. Sīkāka informācija Grobiņas novada mājaslapā.