Tilts starp laikiem

"Mums bija ļoti stipra Patērētāju biedrība, un manā vadībā tā varēja pastāvēt vēl šodien," uzskata tās ilggadējā vadītāja Rita Kuļikova. Viņas aicināti, bijušie biedrības darbinieki no Priekules, Vaiņodes un apkārtējo ciemu veikaliem pagājušās nedēļas nogalē pulcējās uz atmiņu pasākumu kultūras namā. Par tirdzniecību no pēckara gadiem līdz pat pārmaiņu laikiem tagad vēsta arī grāmata "Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. gada līdz 90. gadiem". Pārdevēji aizvien aktīvi

"Kad aizgāju no darba, Patērētāju biedrībā palika 382 cilvēki. Kad šodien pulcināju uz pasākumu, tik maz vairs ir... Bet tirdzniecības darbinieki ir aktīvi. Sākām darboties pensionāru biedrībā "Zilais lakatiņš"," pasākuma atklāšanā stāsta R. Kuļikova. Visi klātesošie ar klusumu brīdi godina tos, kuru vairs nav šaisaulē.

Ansamblis "Zilais lakatiņš" nodzied savas sirdsdziesmas, tai skaitā arī Priekulei veltītu dziesmu, ko sacerējuši Patērētāju biedrības darbinieki Kārlis Kināts un Vizma Brumaka. Pasākuma dalībniekiem ir aizraujoši skatīties Priekules Patērētāju biedrības 100 gadu jubilejas videoierakstu, kas veikts 1992. gadā. "Katrs var atrast sevi un atcerēties, kā bija," saka R. Kuļikova.

Priekules saimnieciskā attīstība pēc Otrā pasaules kara nav bijusi viegla. Pilsētā nesagrautas bijušas vien septiņas ēkas. Izglābusies arī Patērētāju biedrības noliktava. 50. gados Priekule izveidojusies par tādu pilsētu, kādu redzam un pazīstam šodien.

