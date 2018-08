Atslēgvārdi piekrastes tīrrade | jūras piekraste | mana jūra

Piekrastes Tīrrade – iniciatīva Latvijas simtgadi sagaidīt ar tīru jūras piekrasti visā tās 500 kilometru garumā 1. septembrī sāksies tieši Liepājā un apkaimē. Un posmos gar jūras malu no Nidas līdz Ventspils novada robežai pagaidām ļoti pietrūkst talcinieku, kas būtu ar mieru brīvprātīgi iesaistīties tīras un skaistas vides veidošanā, "Kurzemes Vārdam" stāsta Piekrastes Tīrrades organizatoru koordinatore Ilze Grēvele.

Iniciatīvas radītāji ir Vides izglītības fonds un kampaņa "Mana jūra". Jau sešus gadus tiek veikts atkritumu monitorings un izglītota sabiedrība, bet radusies iniciatīva valsts simtgadē Latvijai uzdāvināt tīru jūras piekrasti. Talkas iecerētas katru nedēļas nogali, lai piecās septembra sestdienās aptvertu visu piekrasti, kas sadalīta 3 līdz 5 kilometrus garos posmos. 1. septembrī piekrastes uzkopšana notiks Liepājā, Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novados. Talka visur noritēs pēc vienota plāna: sākums pulksten 10 un darbs notiek līdz pulksten 14. Reģistrēšanās talkai notiek elektroniski www.tirrade.lv, tur arī meklējama visa informācija par tās norisi.

Šobrīd gan Liepājā, gan visos piekrastes novados talcinieku aktivitāte ir ļoti zema, stāsta I. Grēvele: "Mēs arī aicinām biedrības, organizācijas, nepaļaujamies tikai uz iedzīvotāju iniciatīvu. Visgrūtāk ir Rucavas novadā, vēl gaidām atbildes no uzrunātajiem. Noteikti varam aicināt pieteikties piekrastes uzkopšanai Pāvilostas novadā. Liepājas pilsētā it neviens nav reģistrējies talkot posmā no ebreju piemiņas vietas līdz Grobiņas novadam." Vairāk cilvēku pieteikušies sakopt pludmali Karostā un Labragā, kā arī Nidā, kurp braukšot rīdzinieki. Tāpat gaidīti piesakāmies arī posmu koordinatori un citi brīvprātīgie palīgi.

Atsaucība visos citos datumos ir daudz lielāka nekā 1. septembrī, atzīmē I. Grēvele. "Acīmredzot tāpēc, ka tuvojas skolas sākums un šī ir pēdējā sestdiena pirms tā. Mēs gan cerējām, ka ģimenes pirms skolas gaitu atsākšanas izvēlēsies kopīgi pavadīt šo dienu noderīgās aktivitātēs pie jūras."

"Karostas glābšanas biedrības" pārstāve Monta Krafte stāsta, ka kolektīvi neesot pieteikušies talkai, jo tas vienkārši neesot iespējams: "Mums ir tūrisma sezona, un sestdienās ir pats karstākais darba laiks." Biedrība "Ziemupīte" ir viena no aktīvistiem, kas piedalās Piekrastes Tīrradē. Tās pārstāve Daiga Kadeģe stāsta, ka Ziemupe ir punkts, kurā noslēdzas viens posms un sākas nākamais: "Būsim arī koordinatori, kas pastāstīs talciniekiem, kurp viņiem jādodas un kas jādara. Vasarā visiem patīk iet pie jūras un atpūsties tīrā pludmalē. Šī ir iespēja negaidīt, kad kāds būs nolasījis bundžas un papīriņus, bet pašiem to izdarīt." Par mazo aktivitāti piekrastes sakopšanas iniciatīvai D. Kadeģe saka: "Cilvēkiem patīk spiest Like, bet, kad ir reāli jāiet un kaut kas jādara, tad ir, kā ir."