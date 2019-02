Tūkstoš bedrēs zobi kratās laukā

Atslēgvārdi vaiņode | ceļi

"Varbūt paliks kauns no kaimiņiem, jo vietējo iedzīvotāju un Priekules novada pašvaldības sūdzības laikam pārāk maznozīmīgas." Kāds Lietuvas iedzīvotājs nofilmējis savu braucienu – kratīšanos pa bedraino ceļu posmā no Skodas līdz Gramzdai. Ar viņa videosižetu un minēto piebildi Priekules novada pašvaldība savā feisbuka kontā uzrunā valsts uzņēmumus "Latvijas autoceļu uzturētājs" un "Latvijas Valsts ceļi" (LVC). Gan Priekules, gan Vaiņodes pašvaldības vadītāji aicina iedzīvotājus nepiekāpīgi zvanīt atbildīgajiem autoceļu uzņēmumiem un prasīt salabot ceļus.

"Visur ir traki," "Kurzemes Vārdam" saka Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, kas tikko braukusi no Liepājas, "traks ir arī tas trīs kilometru posms no Knīveriem līdz Priekulei." Izpilddirektors vairākas reizes esot zvanījis un informējis, bet saņēmis atbildi, ka labojot iespēju robežās. Divas bedres uz Knīveru ceļa esot aizlāpītas pirms pāris nedēļām.

Ceļu no Priekules uz Vaiņodi priekšsēdētāja nosauc par katastrofu. "Par protēzēm nerunāsim, tur zobi kratās ārā. Cilvēki lauž savas mašīnas. Nekad tas ceļš nav bijis tik briesmīgā stāvoklī. Skodas ceļš arī ir pabriesmīgs. Brīnās, ka cilvēki mūk no laukiem projām. Kā nemuks, ja viņi ir pilnīgā nekurienē. Cilvēki fotografē, uzņem rullīšus, laiž feisbukā, bet neviens nereaģē, nekas nemainās," pauž V. Jablonska un sakās zvanīt satiksmes ministram, jo tiešām vairs nezinot, kur vērsties. Viņa norāda, ka saviem spēkiem taču nevarot labot valsts ceļus. Ar auksto maisījumu aizdarījuši bedres uz pašvaldības ceļiem, kamēr temperatūra bija plusos.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons atzīst, ka ceļš no Priekules esot bēda. "Bet nav jau sliktāks kā citus gadus. Pirms gadiem četriem mums bija tā, ka tikai ar otro ātrumu varēja pabraukt. Tagad var braukt ar piekto ātrumu, vien jāizlokās starp bedrēm," viņš ironizē. "Man ir atbilde no Langes (VAS "Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange – aut.), kad bijām lūgt, lai sešus kilometrus no Priekules novada robežas uzliek. Apsolīja, – kad beigsies iepirkums un ja būšot ekonomija, tad iedos. Bet tas viss ir tikai, lai atkratītos. Neesmu izcīnījis to. Nav projektā arī nākamgad segumu mainīt. Zvanām ceļu uzturētājam, arī iedzīvotājiem saku, lai zvana, bet nekādas reakcijas nav. Tur atbild, ka visu zinot, ka visur tagad esot bedres."

V. Jansons uzskata, ka Gramzdas ceļš, kas ved uz Skodu, esot ļoti svarīgs. Ja jau to nevar salabot, tad viņš netic, ka sāks ko darīt ar šoseju uz Vaiņodi. "Lipina jau kaut ko. Pa nedēļu desmit caurumus varbūt aiztaisa. Bet līdz mums tur ir tūkstoš bedres! Vienu dienu viņi strādā, trīs dienas atkal nav," stāsta domes priekšsēdētājs.

