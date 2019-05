Un jumta vietā plēve...

Šāda aina Virgas pagasta lauku sētā "Vilciņi" pavērās pēc 15. aprīlī notikušā ugunsgrēka, kurā ugunsdzēsējiem izdevās izglābt tikai daļu no mājas. Nama saimnieks saka, ka strādājot teju bez pauzēm, un cer, ka vasaras beigās ēkai jau būs jumts.

Atslēgvārdi ugunsgrēks | ugunsnelaime | virgas pagasts

Pirms mēneša postošs ugunsgrēks bez pajumtes atstāja Virgas pagasta lauku sētas "Vilciņi" saimniekus. Pašvaldība tūlīt pēc nelaimes piešķīra ģimenei divistabu dzīvokli, kas paredzēts krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem, tiesa, tajā līdz šim neviens tā arī nedzīvo. Iespējams, tādēļ, ka ne pārāk veiksmīga bijusi pašvaldības amatpersonu un cietušo savstarpējā komunikācija.

Atbalsts un paša gribasspēks Kad lauku sētas "Vilciņi" dzīvojamā māja palika ne tikai bez jumta, bet arī bez otrā stāva, saimnieks Ainis Augucevičs to nepameta un pamazām cenšas ēku atjaunot. "Soli pa solītim mēģinu māju sakārtot. Darbi iet lēni. Man vairs nav ne sestdienu, ne svētdienu, brīvdienas strādāju pie nama atjaunošanas. Joprojām esmu saglabājis optimismu, un cerams, ka līdz vasaras beigām mājai atkal būs jumts. Nav jau tās rocības, lai būvdarbus paātrinātu – nepieciešami materiāli, un tie maksā dārgi. Ja es algotu kādu darbinieku, arī būtu jāmaksā. Nu, nav man tādas naudas. Tāpat, kad ieeju būvmateriālu veikalā, acis paliek lielas, redzot, cik maksā katra vismazākā skrūvīte," saka A. Augucevičs. Viņš pagaidām neņemas prognozēt, kad māju izdosies pilnībā atjaunot. "Es teikšu tā, ja man nav kāju, tad taču es neiešu pie kurpnieka pasūtīt zābakus," finansiālo situāciju raksturo mājas saimnieks.

A. Augucevičs ir pateicīgs tuviniekiem, kaimiņiem un paziņām par atbalstu grūtā brīdī. "Neilgi pēc nelaimes mums palīdzēja paziņa no Bunkas – atbrauca ar bērniem sakārtot mājas apkārtni, lai es varu sākt strādāt un stutēt visu no jauna. Citi cilvēki sniedza finansiālu atbalstu," saka A. Augucevičs. Ja reiz nams pēc ugunsgrēka ir neapdzīvojams, tad rodas jautājums, kur saimnieks nakšņo. "Palieku turpat mājās. Daudzmaz sakārtoju vienu istabu. Lai ūdens netecētu uz galvas, pārvilku pāri plēvi. Skaidrs, ka tas nav labākais risinājums, tomēr labāk tā, nekā dabūt pamatīgu lietu. Vismaz paveicies ar to, ka ir sauss laiks. Tiesa, dažreiz ūdens tāpat pa spraugām tiek istabā. Par aukstumu tik ļoti neuztraucos – kārtīgi sasedzos, atstāju biezo jaku mugurā un, ja vajag, ieslēdzu sildītāju," pastāsta vīrietis.

