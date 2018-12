Uzdāvina Ziemassvētkus

Atslēgvārdi grobiņa | ziemassvētki | labdarība

Labdarības biedrība "Latvijas Humānās palīdzības centrs" kopā ar "Tabitas sirdi" organizācijas telpās Grobiņā sagatavoja sirsnīgas Ziemassvētku svinības vietējiem iedzīvotājiem, kuriem šajā dzīves posmā īpaši nepieciešams apkārtējo atbalsts.

Kad biedrības telpās sāk pulcēties cilvēki, ir acīm redzams, ka vietas ir maz, telpas šauras un visiem nāksies saspiesties, taču pašā centrā uzmanību piesaista liels dāvanu kalns. Bērnu acis mirdz, jo skaistajām pakām cauri redzamas konfektes, bet viņi pacietīgi gaida, kamēr Latvijas Humānās palīdzības centra Grobiņas struktūrvienības vadītāja Valentīna Veita visiem atnākušajiem ierādīs vietas, bet kājās stāvošajiem klusām atvainosies un mudinās atrast ērtāko vietu, kur nostāties. Kad lielākā daļa ieradusies, V. Veita bez liekām ceremonijām atklāj pasākumu, priekšā stāvošajām meitenītēm piedāvājot brīnumsvecītes. Kad svecīšu mirdzumi nodzisuši un Mairitas Bauermeisteres dziedājums palicis klusāks, vadītāja sāk apdāvināt mazos viesus, pēc tam arī viņu vecākus.

Lai arī vislielākos apdāvināšanas pasākumus Humānās palīdzības centrs rīko tieši Ziemassvētkos, arī Lieldienās esot pa kādai dāvanai. Visvairāk palīdzēt gan nākas ikdienā, tādēļ biedrība darbojas katru darba dienu no pulksten 10 līdz 13, sestdienās no pulksten 10 līdz 12. "Dažreiz jau ir tā, ka cilvēkam mazāk tās drēbes vai mantas vajag, viņam vienkārši gribas ar kādu aprunāties," skaidro V. Veita, "tad nu norādītajā laikā var nākt te, pie mums, mēs te būsim, uzklausīsim. Mūsdienās cilvēkam ļoti vajag otru cilvēku. Nekādu naudiņu par to gan mēs nesaņemam, jo pie mums viss ir bez maksas, arī asinsspiedienu var izmērīt par velti."

