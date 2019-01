Uzņēmēji kaļ nākotnes plānus

Atslēgvārdi uzņēmēji | diskusija | durbe | uzņēmēju diskusija

"Uzņēmēju diskusija" Durbes kultūras namā pulcinājusi kopā 30 lielākus un mazākus uzņēmējus no Durbes un tuvākās apkārtnes. "Lielākais prieks, ka diskusijā tika pārstāvētas dažādas jomas – ieradās gan mājražotāji, gan tādi lielsaimnieki kā kooperatīvs "Durbes grauds"," laikrakstam atklāj Liepājas nodaļas Lauku attīstības, zivsaimniecības attīstības konsultante Durbē – Aiva Kasparoviča.

Apspriedē piedalījās uzņēmējdarbības konsultants Aleksejs Kačanovs, kurš informēja klātesošos par Lauku konsultāciju un izglītības centra piedāvātajām un plānotajām aktivitātēm tuvākajā laikā, tāpat klātesošajiem bija iespēja aprunāties ar biedrības "Liepājas rajona partnerība" starptautisko projektu koordinatori Zani Gusti.

Pēc apspriedes tika nolemts, ka atkal ir jāaktualizē un jāuzlabo uzņēmējdarbības sadaļa Durbes novada domes mājaslapā. Lai to varētu izdarīt, atjaunojot precīzus Durbes novada uzņēmēju kontaktus, A. Kasparoviča aicina uzņēmējus iesūtīt sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu, kā arī aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus un citu uzņēmumu raksturojošu informāciju uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv.

"Tāpat plānots izveidot bukletu, kurā pāris no Durbes uzņēmumiem varētu atzīmēt kā tūrisma objektus. Tālākā nākotnē, iespējams, izdosies realizēt plānu par kādu nelielu mājražotāju informatīvo stendu Durbes pilsētā. Gribētos arī nodibināt uzņēmēju biedrību. Darba ir daudz, cerams, ka kopīgiem spēkiem laika gaitā to varēsim īstenot. Jāsaka, ka šī uzņēmējiem bija laba iespēja iepazīties vienam ar otru, jo līdz šim bija uzņēmēji no Dunalkas un Vecpils, par kuriem durbenieki neko nezināja, un otrādāk. Tagad tā kopaina kļuva skaidrāka un ir plānots kontaktus uzturēt. Varētu arī organizēt braucienus uz saimniecībām, lai arī vietējie novada iedzīvotāji redzētu, kas Durbē tiek ražots," saka A. Kasparoviča.

Apspriedes laikā nekādas īpašas problēmas gan neesot akcentētas. Bijušas sūdzības par ceļiem, bet A. Kasparoviča skaidro, ka tādas esot ik gadu šajā sezonā, tas esot ceļu tīrīšanas jautājums. Tāpat bijuši uzņēmumi, kuriem sākotnēji licies, ka pašvaldības atbalsts ir pārāk mazs, bet, satiekoties un visu izrunājot, kļuvis skaidrs, ka arī pašvaldība dara tik, cik spēj, un daudz kas tomēr ir atkarīgs no paša uzņēmēja.