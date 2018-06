Atslēgvārdi lauksaimniecība | zeme

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM īstenotajā lauksaimniecības zemes iegādes atbalsta programmā ir būtiskas izmaiņas, kas turpmāk ļaus saimniecībām iegādāties lauksaimniecības zemi ar atvieglotiem nosacījumiem arī situācijās, kurās iepriekš tas nebija iespējams.

ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja Sandra Eglīte stāsta, ka institūcija pastāvīgi seko līdzi situācijai uzņēmējdarbībā un regulāri rosina izmaiņas valsts atbalsta programmu noteikumos: "Lauksaimniecības uzņēmumu aktuālās vajadzības ir arī galvenais iemesls jaunajām noteikumu izmaiņām. Piemēram, jaunievedums, ka turpmāk, lai saņemtu finansējumu zemes iegādei, tiks vērtēti saimniecības ienākumi no hektāra (minimums – 285 eiro) par vienu no pēdējiem diviem gadiem, nevis tikai pēdējo gadu. Iepriekš plūdu, sausuma un citu neizbēgamu dabas apstākļu ietekmē daudzas saimniecības nevarēja izpildīt prasības un izmantot zemes iegādes programmu. Tagad viena neveiksmīga sezona neizslēgs lauksaimnieku no tās."

Būtisks uzlabojums ir ienākumu uz hektāru sliekšņa samazināšana bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem ražošanas specifikas dēļ bija mazas iespējas izmantot programmas atbalstu. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem kā minimālais ienākumu slieksnis noteikts 200 eiro no hektāra līdzšinējo 284 eiro vietā. Jaunums ir arī ienākumu nevērtēšana pirmos trīs gadus par zālāju platībām, uzsākot gaļas šķirnes liellopu audzēšanu, un par jauniem ilggadīgajiem stādījumiem, piemēram, ogulāju audzētājiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ sākotnēji nav ienākumu un attiecīgi nebija iespējams izmantot atbalstu zemes iegādei.

Attīstības finanšu institūcija norāda, ka bez iepriekš minētā tiek ieviesta jauna atbalsta saņēmēju grupa – jaunie lauksaimnieki vecumā virs 40 gadiem, kas arī varēs izmantot jaunajiem lauksaimniekiem zemes iegādei paredzētos atvieglojumus. Personai jābūt uzsākušai darbību pēdējo 18 mēnešu periodā vai jābūt atbilstošiem plāniem, kā arī jābūt atbilstošai izglītībai. Līdz šim uz personām, kas vecākas par 40 gadiem, pat ja lauksaimnieciskā darbība uzsākta pavisam nesen, tika attiecināta minimālo ienākumu no hektāra prasība, kas apgrūtināja finansējuma saņemšanu. Tāpat turpmāk ar programmas atbalstu iegādāto zemi varēs pārdot – lai iegādātos līdzvērtīgu vai ražošanai izdevīgākā vietā esošu lauksaimniecības zemes īpašumu. "Minētās izmaiņas ir būtiskākās," piebilst Sandra Eglīte, "vienlaikus ir arī citas, piemēram, ir precizētas izglītības prasības jaunajiem lauksaimniekiem, proti, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem jaunajam lauksaimniekam jābūt iegūtai augstākajai, profesionālajai vidējai izglītībai vai jābūt apgūtiem lauksaimniecības kursiem vismaz 160 stundu apjomā."

Uzziņai

Nepilnu sešu gadu laikā lauksaimnieki ar programmas atbalstu ir iegādājušies aptuveni 33 tūkstošus hektāru lauksaimniecības zemes.

Tās izmaksas kopumā – 68 miljoni eiro.

No kopējā iegādātā zemes apjoma 12% ir Rīgas reģionā, 15% – Vidzemē, 21% – Latgalē, 24% – Kurzemē, 28% – Zemgalē.

Populārākie zemes iegādes mērķi ir graudkopība, augkopība (58%), lopkopība (28%) un jauktā lauksaimniecība (14%).

Avots: ALTUM