Atslēgvārdi āfrikas cūku mēris | riska zonas

Latvijā mainīsies Āfrikas cūku mēra riska zonas, paredz valdības otrdien apstiprinātie grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Āfrikas cūku mēra riska zonas tiks mainītas, ņemot vērā 2019.gada 5.jūlijā konstatēto vīrusa uzliesmojumu mājas cūku populācijā Liepājas novadā.

Turpmāk otrajā riska zonā būs Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa Rīga (Skulte)-Liepāja (A9) un Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja.

Vienlaikus Āfrikas cūku mēra pirmā riska zona saglabāsies Aizputes novada Cīravas pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa Apriķi-Cīrava-Medze (V1192), Lažas pagasta daļā uz ziemeļrietumiem no autoceļa Aizpute-Saka (V1199) un uz ziemeļiem no Padures autoceļa. Tāpat pirmā Āfrikas cūku mēra riska zona saglabāsies Pāvilostas novadā, kā arī Grobiņas novadā un Durbes novada Dunalkas pagasta daļā uz rietumiem no autoceļiem Kocēni-Limbaži-Tūja (P112), Dundaga-Melnsils (V1193) un Apriķi-Cīrava-Medze (V1192) un Tadaiķu pagastā.

Tāpat grozījumi precizē kārtību, kādā cūkas no Āfrikas cūku mēra otrās un trešās riska zonas tiek nosūtītas nokaušanai uz otro vai trešo riska zonā esošu kautuvi Latvijas teritorijā, ja no šīm cūkām iegūto gaļu izplata Latvijā.

Tāpat Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā precizēti nosacījumi gaļas izplatīšanai, tostarp Āfrikas cūku mēra patogēnu identifikācijas testa izmantošanu.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".