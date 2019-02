Var sākt arī ar simts eiro

Atslēgvārdi liepājas novada fonds | vides projekti | konkurss

Liepājas Novada fonds pagarinājis pieteikumu iesniegšanas termiņu vides projektu konkursā līdz 1. martam, informē fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže. Ir iespēja atbalstīt vairāk projektu, nekā mums šobrīd ir iesniegti, viņa saka.

Šobrīd fonds saņēmis divus pieteikumus. Atbalstu var saņemt vismaz septiņi projekti. Esot grūti pateikt, kāpēc šogad aktivitāte tik maza. "Ar to ir kā ar bitēm. Varbūt informācija neceļoja tik ļoti aktīvi. Un tie jau ir tikai simts eiro. Cilvēkiem parasti liekas, ka bez desmit tūkstošiem nav vērts sākt," uzskata A. Jaunskalže. Viņa norāda, ka Liepājas Novada fondam vienmēr bijuši nelieli projekti, jo arī ar nelielu atbalstu var sasniegt labus rezultātus.

Pašlaik dzīve ir ļoti intensīva, cilvēki izvērtē, kam dot priekšroku. Tāpēc, kā domā fonda vadītāja, projekti nākot no tiem, kas par savu lietu deg un kam ir laba ideja, bet pietrūkst tikai nedaudz, lai to realizētu. "Viens no vides ilgtspējības principiem ir maksimāli samazināt patērēto resursu daudzumu. Tāpēc arī atbalsts projektam ir simbolisks, lai atrastu un parādītu tās iniciatīvas, kas ir cilvēkos iekšā un kam nav vajadzīgi milzīgi tūkstoši, no kuriem 20 procentus izlietojam nelietderīgi," atzīst A. Jaunskalže.

Vides projektu konkursa prioritātes ir iedzīvotāju informēšana un izglītošana par videi draudzīgu rīcību ikdienā, enerģijas un resursu taupīšanu. Piedalīties var jebkura biedrība, nodibinājums vai arī nereģistrēta cilvēku grupa.