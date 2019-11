Vecāki paraksta sūdzību, ko pēc tam atsauc

Atslēgvārdi Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola | izglītība | vecāki | sūdzība

Vairāk nekā desmit vecāku oktobra vidū vēstulē pauduši neapmierinātību, ka viņu atvasēm, kas mācās Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā Kapsēdē, nav līdzvērtīgas izglītības iespējas ar tiem bērniem, kas mācās Grobiņā. Tomēr šonedēļ vecāki savas domas mainījuši.

Vēstulē izvirzītas divas galvenās problēmas – kāpēc Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas Kapsēdes realizācijas vietā netiekot nodrošināts mācību priekšmets datorika, jo Grobiņas bērni apgūstot šo priekšmetu, un kāpēc skolēniem netiekot nodrošināts baseina apmeklējums, kas arī esot pieejams grobiņniekiem.

Vecāki lūdza sniegt skaidrojumu, kāpēc netiekot ievērots vienlīdzības princips starp skolēniem visās Grobiņas vidusskolas realizācijas vietās. Vēstules beigās vecāki norāda, ka viņi gatavi vērsties ar sūdzībām Latvijas Republikas Izglītības ministrijā un Tiesībsarga birojā.

"Kurzemes Vārds" situāciju lūdza komentēt Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas direktorei Lailai Urbānei.

"Esmu ļoti apbēdināta par radušos situāciju, bet priecīga, ka jautājums tomēr ir atrisināts. Vecākiem sapulcē paskaidroju, ka datorika pagaidām nav obligātais mācību priekšmets. Grobiņā ir šis mācību priekšmets kā fakultatīvs, jo mūsu skolas pedagogi, kas strādā Grobiņā, ir piedalījušies datorikas mācību priekšmeta programmas izstrādē un šobrīd to aprobē, lai ar 2020.gadu to ieviestu. No nākošā mācību gada, kad šis priekšmets būs obligāts visā Latvijā, arī visi mūsu skolas skolēni to apgūs. Runājot par baseina pieejamību. No Grobiņas skolas nodarbības baseinā apmeklē tikai skolēni no 2.c, 3.c, 4.c, 5.c un 6.c klasēm, jo baseina apmeklējums nav iekļauts programmā. Šie bērni peld, jo piedalās projektā "Sporto visa klase". Mēs šo sporta programmu īstenojam jau piekto gadu. Arī Kapsēdes bērni no pirmās līdz otrai klasei apmeklē baseina nodarbības, ko apmaksā pašvaldība. Turklāt visi. Grobiņniekiem šādu privilēģiju nav."

Pēc direktores detalizētās atbildes sniegšanas, vecāki bijuši pārsteigti par radušos situāciju, jo esot tikuši maldināti. "Mums neko pirms parakstīšanas nepaskaidroja.

Mums tika pagrūsta kaut kāda vēstule ar tekstu: "Parakstiet, lai mums būtu datorika un baseins," un mēs parakstījām," stāstīja kāds no iepriekš parakstu uzlikušajiem vecākiem.

Arī pārējie vecāki esot pārmetuši mammai - vēstules iniciatorei, kura bez izskaidrošanas ir rīkojusies ar viņu parakstiem. Vecāki, saņemot skaidrojumu, savu sūdzību atcēla.

"Kurzemes Vārds" ar konkrēto mammu sazinājās pirms sapulces. Sieviete pauda lielu pārliecību, ka rīkojas pareizi, tomēr pēc sapulces sazināties ar viņu vairs neizdevās.