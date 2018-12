Vecpils kultūras cilvēks atrasts

Atslēgvārdi durbes novada dome | vecpils | kultūras un atpūtas centrs

20. decembrī notika Durbes novada domes sēde, kurā beidzot tika izskatīts sasāpējušais jautājums par Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja amatu. "Esam atraduši jaunu vadītāju, turklāt lēmums pieņemts vienbalsīgi," laikrakstam stāsta Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.

Uz Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja amatu bija pieteikušies četri kandidāti, bet uz sēdi ieradās tikai divi. Domes sēdē vienbalsīgi izlemts, ka turpmāk Vecpils kultūras un atpūtas centra vadītāja amatu ieņems līdzšinējā Dunalkas kultūras nama vadītāja Inta Dreimane, kura līdz ar izmaiņām bija uzņēmusies abu pašvaldības kultūras iestāžu vadību. "Darbu Dunalkas kultūras namā I. Dreimane neturpinās. Par to, vai Dunalkā šī vieta būs vakanta, šobrīd vēl neko nemāku teikt," skaidro A. Radzevičs. Viņš piebilst, ka iepriekšējā Vecpils saieta nama vadītāja Ruta Hūna savu kandidatūru šajā konkursā nebija pieteikusi.

"Es priecājos par iespēju turpmāk strādāt Vecpilī, jo tas ir tuvāk manai dzīvesvietai. Lai gan mazliet skumji ir, ka jāatstāj darbs Dunalkā – biju tur pieradusi, arī cilvēki tur atsaucīgi. Divās darbavietās rauties gan bija grūti, labi, ka no 27. decembra paliks tikai viena un tas "vāveres ritenis" beidzot būs galā. Lai arī kā būtu, nodomāju, – kur liks, tur strādāšu," laikrakstam atklāj jaunā vadītāja.

Par R. Hūnu komentārus nesniedz ne A. Radzevičs, ne I. Dreimane. Jaunā vadītāja tikai piebilst, ka dzirdējusi – R. Hūnai esot izsniegta darba nespējas lapa. To apstiprina arī R. Hūnas pilnvarotā pārstāve juriste L. Šukstule: "Jā, Hūnas kundzei šobrīd ir slimības lapa. Durbes novada dome Liepājas tiesā ir iesniegusi apelācijas sūdzību, kas ir pieņemta, bet Augstākā tiesa to vēl nav nozīmējusi izskatīšanai. Tas nozīmē, ka to, kādi jaunumi mūs gaida, visdrīzāk uzzināsim nākamā gada sākumā. Tā kā I. Dreimane būs Vecpils kultūras un atpūtas centra jaunā vadītāja, tad sanāk, ka īstenībā neviena darba vieta netika likvidēta, vienkārši I. Dreimane tika pārcelta uz Vecpili, lai gan tiesa bija lēmusi iepriekšējā amatā atjaunot R. Hūnu."