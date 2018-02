Atslēgvārdi grobiņa | grobiņas novada dome | prezentācija | graudi

Ap 20 cilvēku otrdien, 6. februārī, Grobiņas novada domē ieradās uz graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecības ieceres prezentāciju. SIA "Linas Agro" graudu centra valdes loceklis Petrs Kurs apgalvoja, ka uzņēmums varētu sākt darbu jau šajā labības novākšanas sezonā. Taču grobiņniekiem bija daudz jautājumu par to, kā iecerētā uzņēmuma vadība risinās trokšņa, putekļu un graudu pievešanas transporta garo rindu problēmas.

Grobiņas novada būvvaldes vadītājs Uģis Kaugurs informēja, ka teritorija Grobiņas pagasta "Jaunstūrīšos" Ventspils šosejas malā netālu no kapiem pēc plānojuma ir lauku zeme: "Teritorijas plānojums atļauj tur būvēt ar lauksaimniecības produkcijas apstrādi saistītas ražošanas ēkas. Taču šajā vietā pārklājas lidostas ietekmes zona. Gaisa satiksmes organizācijas zonās ir augstuma un darbības ierobežojumi, tās ir lietas. Ir palielināta transporta plūsma, kas, protams, saistās ar valsts autoceļu. Šāda izmantošana pēc teritorijas plānojuma vispār prasa sabiedrisko apspriešanu. No Vides pārvaldes, no Aviācijas departamenta un "Latvijas Valsts ceļiem" ir saņemti noteikumi, kuri nekādā veidā neaizliedz šādas darbības."

SIA "Linas Agro" Kurzemes reģionālais vadītājs Jānis Vecbaštiks pastāstīja, ka šis objekts ir domāts, lai zemniekiem būtu labāks serviss. "Tas atradīsies pie meža, blakus kokaudzētavai "Īves", ja kāds zina, kur ir viņu siltumnīcas. Ja ir bažas par putekļiem, valdošie vēji tur nav tik stipri, lai putekļi aizlidotu līdz apdzīvotai vietai. Ja kombains kuļ, ir lielāki putekļi nekā no kaltes."

Uz jautājumu, kā paredzēts izvietot automašīnas, kas gaidīs rindā, J. Vecbaštiks parādīja graudu kompleksa maketā, ka pagalmā varēs novietot 11 automašīnas un uz ceļa – vēl kādas desmit mašīnas. Servitūta ceļu, kas ved uz plānoto kompleksa vietu, pašvaldība nodos lietošanā uzņēmumam, tas tikšot asfaltēts. "Jūs garantējat, ka uz lielā ceļā nebūs mašīnu rindas?" vaicāja Andis Kostjuks. "Pie "Durbes grauda" ir rinda pat līdz Rīgas ceļam. Es negribētu, lai visu dienu pie manas mājas stāv lielās fūres. Ja kapos būs kāds pasākums, jūsu mašīnas loģiski tur nestāvēs, tās izvietosies kaut kur citur." Par to, vai solītais vēlāk saskanēs ar realitāti, nebija pārliecināts arī Ilmārs Matisons, kuram blakus pieder zeme.

