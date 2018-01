Vērtēs noformējumu

Atslēgvārdi pāvilosta | ceļā uz gaismu 2017 | svētku noformējums

Līdz 2018. gada 6. janvārim Pāvilostā norisināsies konkurss "Ceļā uz gaismu 2017", kura laikā tiks vērtēts pilsētas skatlogu, ēku fasāžu, priekšlaukumu svētku noformējums. Cītīgākie un radošākie saņems balvas, apstiprina idejas autore, biedrības "Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs" vadītāja Marita Horna.

Konkurss notiek pēc vairāku gadu pārtraukuma. "Iepriekš tas nebija kā krietna tradīcija, bet vairāk kā mazi mēģinājumi izcelt gaišākos stūrīšus," atceras M. Horna. Šī gada konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Pāvilostas pilsētā, vairojot radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē, ieinteresēt un motivēt ēku un citu objektu īpašniekus, valdītājus un apsaimniekotājus radīt Pāvilostā svētku noskaņu, celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm, kā arī izteikt atzinību un pateicību par oriģinālu un mākslinieciski kvalitatīvu Ziemassvētku noformējumu radīšanu.

"Nav ko izsamist, ka esam tik maz – uz ielas apmēram tikai katrā ceturtajā mājā ir apgaismoti logi. Tie, kas esam palikuši vecajā Pāvilostas daļā, vismaz ar to savu gaišumiņu dāvāsim cits citam prieku! Protams, izdekorēt var arī jauno pilsētas daļu, piemēram, balkonu," ierosina M. Horna. Viņa uzskata, lai arī Pāvilostā iedzīvotājus jūt tikai vasaras sezonā, palikušajiem jācenšas uzburt svētku noskaņojumu, un, ja kaut ko otram dāvina no sirds, tad dubultpozitīvas emocijas saņem pats dāvinātājs. Šajā gadā konkurss iepriekš netika izsludināts apzināti, jo bijusi vēlme iepriecināt tos iedzīvotājus, kas centušies no sirds, nevis citu mudināti.

Konkursu biedrība "Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs" rīko sadarbībā ar Pāvilostas novada domi, kas nodrošinās naudas balvas – finansiālu gandarījumu jaunu rotājumu iegādei. Svētku noformējumus vērtēs īpaša komisija, kas lems par balvu saņēmējiem šādās nominācijās: "Labākais skatlogu noformējums", "Labākais publiskās ēkas svētku noformējums", "Labākais izglītības iestādes ēkas svētku noformējums", "Labākais dzīvojamās ēkas svētku noformējums", "Labākais balkona vai dzīvokļa logu svētku noformējums". Vērtētāji, pieņemot lēmumu, ņems vērā idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāti, noformējuma atbilstību iestādes vai uzņēmuma darbības veidam, dzīvojamās ēkas raksturam, noformējuma saderību ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi, objekta vizuālā koptēla kvalitāti, kas nozīmē – ēkas fasādes un piegulošās teritorijas sakoptību.

Rezultāti ne vēlāk kā līdz janvāra beigām tiks paziņoti Pāvilostas novada mājaslapā un informatīvajā izdevumā, kā arī individuāli.