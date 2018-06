Vēsturiski karogi gadsimta izstādē

Sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanā Aizputē piedalījās Liepājas PMK-16 jauniešu deju kolektīva dalībnieki. No masta pa labi: Uldis Lauks un Ingūna Cinovska. Pa kreisi – tagadējais Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis un Antra Grasmane.

Atslēgvārdi aizpute | karogs | kilograms kultūras

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas "Kilograms kultūras" pirmā pusgada balsojumā kategorijā "Mantojums" nominēta izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Ekspozīcijas veidošanā iesaistījās arī Aizputes un Pāvilostas novadpētniecības muzeji.

No daudzajām izstādei piedāvātajām vienībām no Aizputes novadpētniecības muzeja plašajā ekspozīcijā nonāca divi Latvijas valsts karogi ar stāstu, atklāj muzeja vadītāja Jolanta Berga. "Viens ir Aizputes pilsētas valdes karogs, kuru Rode Dubelzare aizveda uz Filadelfiju un kas pie mums atgriezās no Amerikas 1990. gadā. Otru aizputniece Valda Kļava uzšuva Aizputes Tautas frontes nodaļas uzdevumā mītiņam "Atmodas stunda", kas notika 1988. gada 16. novembrī Aizputes kino laukumā ar Mavrika Vulfsona piedalīšanos un sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu mastā. Paglābtais pilsētas valdes karogs skatāms vitrīnā, bet šūtais atrodas karogu sienā," stāsta J. Berga. Ekspozīcijā Rīgā ir arī divas fotogrāfijas, kas ataino ar karogiem saistītus pasākumus.

Pāvilostas novadpētniecības muzejs izstādē "Latvijas gadsimts" pārstāvēts ar divām vēsturiskām fotogrāfijām. "Viena ir Latvijas valsts otrā prezidenta Gustava Zemgala fotogrāfija," stāsta muzeja vadītāja Irina Kurčanova, "tajā viņš redzams Pāvilostā, kad pilsēta 1929. gadā svin savu piecdesmitgadi. Otrā fotogrāfijā – Latvijas karoga pacelšana Pāvilostā 1989. gadā." Pāvilostas muzejam Latvijas simtgades ietvaros bijis ļoti daudz priekšmetu, ko piedāvāt lielajai izstādei. "Atlasīt to visu bija ļoti liels darbs krājumu izpētē. Esam priecīgi, ka ir ievērots arī salīdzinoši maziņš muzejs," atzīst tā vadītāja.

Vērienīgākajā muzeju nozares sadarbības projektā kopš valsts neatkarības atjaunošanas ir iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji. Izstādē vienkopus var apskatīt vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas, kuras atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. Līdzās vēsturiskiem priekšmetiem izstādi papildina arī daudzveidīgs digitālais saturs. Izstāde "Latvijas gadsimts" būs skatāma līdz pat 2021. gadam