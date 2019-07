Vienīgā alternatīva – reiss pēc pieprasījuma

Niecīgā pasažieru skaita dēļ no 1. augusta autobuss maršruta Liepāja–Rucava–Nida posmā no Rucavas līdz pieturai "Latvijas–Lietuvas robeža" kursēs tikai tad, ja kāds braucējs to būs pieteicis iepriekš.

No 1.augusta maršruta Liepāja–Rucava–Nida posmā tiks ieviests transports pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka no Rucavas līdz Latvijas–Lietuvas robežai autobuss brauks tikai tad, ja pasažieris būs iepriekš pieteicis pakalpojumu, informē Valsts autotransporta direkcijas (ADT) pārstāve Lilita Pelčere.

Transports pēc pieprasījuma minētajā posmā tiks ieviests četros maršruta Nr.6818 Liepāja–Rucava–Nida reisos. Tas būs reiss, kas darbdienās no Liepājas autoostas sākas pulksten 6.10 un pieturvietā Latvijas–Lietuvas robeža pulksten 7.34, kā arī reiss, kas tiek veikts katru dienu pulksten 17 no autoostas un pulksten 18.24 no robežas.

Lai pieteiktu transportu pēc pieprasījuma, pasažierim vismaz 24 stundas pirms reisa izpildes jāsazinās ar AS "Liepājas autobusu parks". Ja pasažieris brauks virzienā no Liepājas līdz pieturām "Pagrabi", "Balčēni", "Ģeistauti" vai "Latvijas–Lietuvas robeža", viņam būs iespēja autobusa biļeti iegādāties arī Liepājas autoostā vai autobusā pie tā vadītāja.

Jau rakstījām, ka pasažieru skaits šajā maršruta posmā ir niecīgs. Laika periodā no 1.marta līdz 30. aprīlim 56% no izpildītajiem 103 reisiem no Rucavas līdz robežai nebrauca neviens pasažieris, bet 44% reisu brauca viens vai divi pasažieri.

Pirmo autobusu reisu pēc pieprasījuma ADT ieviesa Latgalē pagājušā gada pavasarī maršrutā Līvāni–Mežancāni. Arī tur bija līdzīga situācija, kad autobusā regulārajos reisos bija viens pasažieris vai nebija neviena braucēja. Taču jau tā paša gada rudenī reiss tika slēgts, jo pieprasījuma nebija. "Cilvēki nezvanīja, un pilnīgi neviena braucēja nebija," pastāsta Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, "nesanāca tas viņu projekts."

ADT informē, ka transports pēc pieprasījuma no 1.augusta būs arī maršrutā Dobele–Bukaiši. Citos maršrutos transports pēc pieprasījuma šobrīd netiek nodrošināts. L. Pelčere stāsta, ka šobrīd transports pēc pieprasījuma esot vienīgā alternatīva, lai varētu saglabāt mobilitātes iespējas mazapdzīvotās vietās, jo pretējā gadījumā šie maršruti varētu tikt slēgti. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem transportu pēc pieprasījuma var ieviest reisā vai tā daļā, ja tajā periodiski netiek pārvadāts neviens pasažieris un ja ieņēmumi no pārdotajām biļetēm ir ļoti zemi.

Reiss pēc pieprasījuma jāpiesaka AS "Liepājas autobusu parks" vismaz 24 stundas pirms tā izpildes pa tālruni 63426334.

