Zagļi Virgā aizveduši prom nojumi

Foto: No Virgas pagasta pārvaldes

Atslēgvārdi zādzība | virga | nojume

Priekules novada Virgas pagastā nekaunīgi un spēcīgi zagļi ir norāvuši no betonējuma un aizveduši koka nojumi kopā ar galdu un soliem. "Tāds nekas nav pieredzēts!" šausminās pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

Atpūtas vietā "Ineses" pie Lukužu tilta bija labiekārtota laivotāju atpūtas vieta. Darbi bija veikti "EST – LAT programmas" projektā "Riverways", tāpēc visam, kas tika ierīkots vai uzstādīts, tur jāatrodas vēl septiņus gadus pēc projekta īstenošanas. Taču pirmie postītāji uzradās jau 2015. gadā, kad atpūtas vieta tikko bija ierīkota. "Mēs jau reiz glābām nojumi, kas bija galīgi izļodzīta, visas skrūves bija vaļā. Toreiz bija aizdomas uz vietējiem puišeļiem, kam bijis garš laiks, bet neviens jau netika pieķerts. No jumta tika noplēsts seguma materiāls un dedzināts ugunskurā. Arī viens sols ir ticis mainīts, jo bija norauts un sadedzināts. Tūrisma informācijas plāksne ir mainīta divas reizes. Pat viena tualete ir noārdīta, dēlīši aizvesti, palicis tikai pods. Un pašvaldība tik maksā raudādama," stāsta pārvaldes vadītāja.

Šoreiz aprēķinātais zaudējums ir 650 eiro. Ja vainīgos atradīs, summu no viņiem piedzīs. Nojume ir jāatjauno, bet D. Egle sola, ka nākamajā reizē būšot gudrāki: "Mēs kokā iemontēsim čipu, lai cik tas arī maksātu. Tad varēs izsekot, kurp zagļi aizved."

Masīvkoka nojume ir norauta no metāla kājām, kuras palikušas betonējumā, un aizvesta nezināmā virzienā. Par to 26. jūnijā ziņojis kāds makšķernieks. "Te jau četri vīri ar tehniku būs braukuši iekšā, cēluši nost no kājām un veduši prom," secina D. Egle. Policijai ir ziņots, taču Virgas pagasts cer arī uz iedzīvotāju palīdzību – varbūt kāds šo nojumi ir redzējis citā vietā? Tad zvaniet pa tālruni 29472063 Daigai Eglei.