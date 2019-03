Zaļā gaisma Durbes uzņēmējiem

Atslēgvārdi durbe | kafejnīca | uzņēmējdarbība

Ar jautājumu, kāpēc mazajā Durbes pilsētā nav ne kafejnīcas, ne bufetes, laikrakstā "Kurzemes Vārds" vērsās Lilija Ločmane no Vecpils pagasta. "Pilnībā piekrītu šai kundzei. Durbē jau sen nepieciešama kafejnīca vai vismaz ēstuve," atzīst Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.

Šāds jautājums L. Ločmanei radies pēc Durbē notikušās uzņēmēju sanākšanas. "Izrādās, ka Durbes novadā ir reģistrēta 425 aktīvo uzņēmumu darbība. Uzņēmēji tika iepazīstināti ar tuvākajā laikā plānotajām aktivitātēm, bet mans mazais sapnis par kafejnīcu pagaidām īstenots netiek," vēstulē laikrakstam saka Lilijas kundze. Viņa tic, ka kafejnīcas izveide iepriecinātu daudzus – kā vietējos durbeniekus, tā tūristus, kas brauc atpūsties. "Durbē ir Priedienas kapsēta, baznīca, Durbes ezers, skola, mazajiem bērnudārzs un pasts. Arī kultūras pasākumi norisinās regulāri," kundze uzskaita, pamatojot, ka apmeklētāji būtu.

Uzņēmēju sanākšanu Durbē organizēja lauku attīstības konsultante Aiva Kasparoviča. Viņa stāsta, ka arī uzņēmēju tikšanās laikā minēts tas, ka būtu labi, ja Durbē tiktu izveidota kāda vieta, kur būtu iespējams satikties arī neformālā gaisotnē, lai izrunātu turpmākos plānus un ieceres. "Tas gan bija tādā sarunu līmenī vairāk, neviens konkrēts uzņēmējs iniciatīvu neizrādīja. Šobrīd Durbē tiek strādāts pie mājražotāju stendiņa izveides, kas jau ir solis uz priekšu. Domāju, ka galvenā problēma ir tāda, ka uzņēmējus uztrauc kafejnīcas dzīvotspēja Durbē," paskaidro A. Kasparoviča.

A. Radzevičs pilnībā piekrīt šādai nepieciešamībai un paskaidro, ka pašvaldība gan pašrocīgi izveidot kafejnīcu nevar: "Nepieciešams kāds aktīvs cilvēks vai pat ģimene, kas šādu darbu būtu gatavi uzņemties. No Durbes novada domes puses varu teikt, ka likuma un iespēju robežās mēs šādu iniciatīvu labprāt atbalstīsim. Uzskatu, ka tā tiešām ir nepieciešamība mūsu pilsētā, jo no Grobiņas līdz pat Kalvenei tādas vietas nav." Nesen Durbē atjaunota arī doktorāta ēka, kurā šobrīd esot iekārtota frizētava un masāžu kabinets. Viss attīstās uz priekšu. A. Radzevičs stāsta, ka krīzes gados vecās skolas telpās izvietotā kafejnīca tika aizvērta, ar to arī viss beidzies. "Saprotu, ka uzņēmēji baidās no riska, ka nebūs apmeklētāju un kafejnīca nespēs nest peļņu, lai gan šobrīd ekonomiskā situācija un dzīves līmenis ir uzlabojušies. Domāju, daudziem šāda vieta patiktu, tur varētu arī Durbes vīnu iedzert un nogaršot mūsu "Ābolīt's" produkciju. Bijušās Patērētāju biedrības telpas Durbes centrā būtu lieliski piemērotas šim mērķim. Esmu dzirdējis no iebraucējiem, ka arī izmitināšanas pakalpojumu pilsētā neesot pietiekami – viesiem nav kur pārnakšņot. Lai gan "Durbes Atvaros" tagad darbi rit pilnā sparā. Prieks par vietējiem cilvēkiem, kas šo darbu uzņēmušies un tur darbojas."