"Kritums ir ievērojams. Pienu iepirka par 32 centiem litrā, tagad maksā divus centus mazāk. Bet gadā tie varētu būt ap 20 000 eiro zaudējumi. Tie nav vairs joki," apgalvo Kisieļa zemnieku saimniecības Durbē īpašnieks, piena lopkopis Andis Kisiels. Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi šī gada sākumā vienlaikus visām kooperatīvajām sabiedrībām samazinājuši piena iepirkuma cenu. To nosakot brīvā tirgus faktori, skaidro piena pārstrādātāji. Bet kooperatīvu pārstāvji minējuši, ka iemesls varētu būt atsevišķu piena pārstrādes uzņēmumu vienošanās.

Otrdien Rīgā tika sasaukta Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) piena nozares darba grupas ārkārtas sanāksme par saspringto situāciju piena tirgū. LLKA piena grupas vadītāja Mirdza Feldmane piena iepirkuma cenu samazinājumu dēvē par necieņu pret ilgtermiņa sadarbības partneriem. "Un SIA "Latvijas piens" valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivods mūs televīzijā atļāvās nosaukt par spekulantiem un uzpircējiem! Mēs esam tie, kas uztur laukus dzīvus, – mazie uzņēmēji un saimniecības. Nevar taču vienā dienā izdomāt un tā mainīt piena cenas," viņa saka "Kurzemes Vārdam". Viens, ko LLKA varot darīt, ir cīnīties par samazinātu PVN piena produktiem. "Otrs – mēs apvienosimies un meklēsim citus tirgus. Astoņi kooperatīvi jau iet uz apvienošanos, zvanīja vēl divi. Mēs kopā esam liels spēks. Pārstrādātājam ir viegli apstrādāt piena ražotājus pa vienam. Uzskatu, ka mūs vēlas izspiest no tirgus. Ja 29. decembrī paziņo par cenām, kur mēs gada sākumā varam aizmukt? "Latvijas piens" un "Rīgas piena kombināts" samazināja par 5 centiem, "Kalnu piens" Nīgrandē un "Latvian Dairy" Sērenē – par 7 centiem. Tas jau neskar tikai mazos zemniekus, arī lielos. Ko darīt, kā rīkoties tālāk? Zemnieki gribētu ilgtermiņa līgumus, ar ko varētu rēķināties. Bet [Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs] Jānis Šolks man pateica, ka es berot ogles sev uz galvas," saka M. Feldmane.

LLKA apsvēra domu aicināt Konkurences padomi (KP) veikt kārtējo pārbaudi Latvijas piena tirgū saistībā ar iespējamo vienošanos par piena iepirkuma cenu samazināšanu. Tomēr KP pagaidām neplāno to sākt, aģentūrai LETA apgalvoja KP pārstāve Paula Vilsone. Līdz šim veiktajās tirgus pārbaudēs KP nav guvusi apliecinājumu, kas varētu liecināt par aizliegtu vienošanos. Arī Jānis Šolks to noliedz. "Vērtīgi atcerēties, ka Latvijas piena produkti tiek eksportēti uz vairāk nekā 90 pasaules valstīm un eksporta apjoms 2017. gadā pārsniedzis vairāk nekā 100 miljonus eiro. Situāciju nosaka reāli brīvā tirgus faktori, kurus Latvija nevar ietekmēt. Industriālo piena produktu cenas pēdējā pusgada laikā ir piedzīvojušas būtisku kritumu pasaules tirgū, konkrēti, sausais vājpiens no 1760 eiro/t uz 1400 eiro/t (iepirkuma cena intervencē 1698 eiro/t), industriālais saldais krējums ar 42% tauku saturu no 3680 eiro/t uz 1700 eiro/t, industriālais puscietais siers – no 2800 eiro/t uz 2040 eiro/t," teikts Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības paziņojumā.

