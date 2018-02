Atslēgvārdi konkurss | ne tikai zvaigznes spīd

Saskaņā ar divdesmit trīs gadus ilgušu tradīciju konkursa "Ne tikai zvaigznes spīd" uzvarētājiem ir vēlreiz jākāpj ar savu priekšnesumu uz Rucavas kultūras nama skatuves. Aizvadītajā sestdienā publikai bija mazliet jāpagaida, kamēr atpakaļ uz skatuves uznes instrumentus. Jo Nīcas vidusskolas grupa "Just Music" nebija cerējusi saņemt uzvarētāju laurus un jau taisījās uz māju pusi.

"Ļoti labi jūtamies!" pēc otrreizējās uzstāšanās un pārpildītās zāles vētrainajiem aplausiem teica konkursa uzvarētāji. "Mēs vispār negaidījām. Sakrāmējām visus instrumentus un taisījāmies braukt mājās. Braucām šurp vien ar domu uzkrāt pieredzi," atzina jaunie mūziķi. Grupa Nīcas vidusskolā pastāv otro gadu, taču tai mainās sastāvs. Šie jaunieši Rucavas konkursā piedalījās pirmoreiz. "Esam sanākuši kopā no Nīcas vidusskolas kolektīva tie, kas mīl mūziku un vēlas kaut ko darīt. Kopā spēlējam prieka pēc. Mums ir ļoti jauks vadītājs Andris Ločmelis. Viņš ir ļoti foršs un ienes grupā jaunas vēsmas. Mūzika ir dažāda, spēlējam to, kas pašiem patīk. Varam regeju un šlāgerus, varam popmūziku," atklāja grupas "Just Music" dalībnieki.

"Bez viņu vēlmes jau nekas nenotiktu," atbildot uz jautājumu, kā izdevies savākt tik labu blici, sacīja skolotājs A. Ločmelis. "Es grupā sagaidu tikai tos cilvēkus, kas grib nākt. Šeit ir tie, kas grib kaut ko sasniegt. Tikko jau bija konkurss "No baroka līdz rokam", tas bija ģenerālmēģinājums, bet šis bija īstais," priecājās skolotājs. Šoreiz tā sanācis, jo konkursā Liepājā grupa tikusi pie otrās pakāpes.

Šogad konkursā piedalījās 13 dalībnieki – solisti, grupas un deju grupas. Bija pārstāvēta gan Rucava, gan ieradušies konkursanti no Sikšņiem, Nīcas, Dunalkas un citām vietām. Solisti bija samēģinājuši un uzstājās kopā ar "Rucavas muzikantiem". Tās pārstāvis Zigmārs Miemis par konkursu teica, ka viņam no aizskatuves esot diezgan subjektīvs spriedums: "Tur bija daudz uztraukuma. Visi bija ļoti gatavojušies, ļoti forši bija."

