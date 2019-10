Patlaban Papes ceļš izskatās samērā labi, jo tikko nogreiderēts. "Latvijas valsts ceļi" sola to uzraudzīt, jo bēdīgā situācija drīz var atkārtoties.

"Nenormāls ceļš! Ko viņi citu var teikt," savus viesus citē kempinga "Pūķarags" saimniece Inta Vītola. Otrdien, 15.oktobrī, pa bēdīgi slaveno ceļu no Rucavas uz Papi nobraucis valsts autoceļu uzturētāja greideris.

Dziļās bedres šobrīd ir aizlīdzinātas, un "Kurzemes Vārda" auto drebina vien sīkā redele, kā arī dubļos izslīd riteņi. "Latvijas valsts ceļu" (LVC) Liepājas nodaļas darbinieki sekošot, lai, apstākļiem pasliktinoties, tiktu veikta atkārtota greiderēšana, norāda uzņēmumā.

Pirms beidzamās greiderēšanas pa ceļu bijis iespējams pārvietoties ne ātrāk par 10 kilometriem stundā. "Protams, ceļa stāvoklis ir ietekmējis mūsu biznesu," saka I. Vītola.

Uzņēmēji zaudējot tos klientus, kuri "Pūķaragā" gribētu svinēt kāzas vai atzīmēt citus notikumus. "Cilvēki svinīgos gadījumos grib atbraukt pa normālu ceļu, nevis pa bedrēm un putekļiem," norāda saimniece.

Viņa ievērojusi, ka labākā stāvoklī ir tā ceļa daļa, kura Rucavas novada domes pārziņā, taču arī tur vajadzētu granti uzbērt.

"Pārāk lieli ieguldījumi vajadzīgi," Rucavas novada pašvaldības izpilddirektors Edgars Bertrams atbild uz jautājumu, vai Rucava nevarētu pārņemt no "Latvijas valsts ceļiem" Papes ceļu visā garumā un normāli uzturēt.

Valsts vietējā autoceļa Rucava-Pape (V1221) posmu no 7. līdz 11. kilometram pašvaldība pārņēma no valsts 2018. gada aprīlī. Valsts šo posmu bija sakārtojusi, bija veikta virsmas dubultā apstrāde, uzbērta grants, tāpēc bija izdevīgi to pārņemt, norāda izpilddirektors.

Ceļa stāvoklis esot loti atkarīgs no laika apstākļiem. "Vasara bija sausa, uz ceļa veidojās redele, bet nevarēja greiderēt. Pēc lietiem uz ceļa dubļi – atkal nevar greiderēt. Nozīme arī ūdens līmenim Papes ezerā. Vieta ir zema – starp purvu un ezeru," stāsta E. Bertrams.

Iemesls grants ceļa Rucava-Pape sliktajam stāvoklim ir lielā smagsvara transporta plūsma, norāda LVC pārstāve Ieva Niedra: "AS "Latvijas valsts meži" (LVM) šo ceļu izmanto kokmateriālu izvešanai. Segums īpaši bija cietis LVM smagsvara transporta apgriešanās vietā, kur izveidojās smilšu izspiedumi, ko vēl vairāk pasliktināja ilgstošais lietus."

