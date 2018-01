5.februārī Liepājā sāksies pirmklasnieku reģistrācija

Atslēgvārdi izglītības pārvalde | pirmklasnieku reģistrēšana | elektroniskā reģistrācija

Liepājā 2018. gada 5. februārī pulksten 9.00 sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija, kuru jau otro gadu iespējams veikt elektroniski, vairs nestāvot garās rindās pie skolām, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

No 6. janvāra vecāki varēs veikt pirmklasnieku pirmsreģistrāciju - datu ievadīšanu gaidāmajai elektroniskajai reģistrācijai. Savukārt no 5. februāra to vajadzēs pabeigt, izvēloties divas vai trīs mācību iestādes prioritārā secībā.

Pirmklasnieku elektroniskā reģistrācija turpināsies 30 dienas, t.i. no 5. februāra līdz 7. marta pulksten 9.00. Kā rāda iepriekšējā gada pieredze, lielākā daļa vecāku tomēr izvēlējās ērtāko un daudz ātrāko elektronisko reģistrāciju.

Izglītības pārvaldē klātienē pirmajā dienā ieradās tikai 5 cilvēki, pirmo 30 dienu laikā - 31, bet pavisam līdz 31.augustam – 81 no 670. Lai gan vecāki jauno elektronisko reģistrāciju sākumā uztvēra ar neticību un šaubām, reģistrācijas gaitā pārliecinājās, ka tas ir vienkārši un sistēma strādā perfekti. Arī visi pirmklasnieki tika savās izvēlētajās skolās un vietas pietika visiem.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, paralēli vēl tiek saglabāta reģistrācija klātienē - sākot no 5. februāra vecāki arī rindas kārtībā varēs iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie no 5. februāra tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām. Klašu komplektācija skolās notiks, sākot ar marta otro nedēļu, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.

Visa reģistrācijas gaita soli pa solim izskaidrota Izglītības pārvaldes reģistrā http://registrs.liepaja.edu.lv/ , kur iespējams noskatīties arī animācijas filmiņu “Kā veikt pirmklasnieka reģistrāciju”. Izglītības pārvalde apkopojusi vecāku visbiežāk uzdotos jautājumus saistībā ar jauno reģistrēšanās sistēmu – ikviens interesents ar tiem var iepazīties reģistrā http://registrs.liepaja.edu.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi/

Bērna likumiskie pārstāvji drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem iestādē – elektroniski vai personīgi. Ja iesniegums tiks iesniegts gan elektroniski, gan klātienē, tad tiks ņemts vērā tas iesniegums, kurš saņemts pirmais, savukārt vēlāk iesniegtais iesniegums tiks anulēts.

Liepājā 2018./2019. mācību gadā plānots uzņemt 794 pirmklasniekus, kas ir par 124 bērniem vairāk nekā pērn (670). To, cik bērnus uzņems katrā skolā, iespējams uzzināt reģistrā https://registrs.liepaja.edu.lv/lv/1klase/

Izglītības pārvalde aicina vecākus savlaicīgi iepazīties un izvērtēt Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību programmu piedāvājumu registrs.liepaja.edu.lv, izvēloties savai ģimenei un mazajam pirmklasniekam piemērotāko!

Vecāki, kuri nebūs paspējuši reģistrēt savu bērnu februārī noteiktajā 30 dienu laikā, reģistrāciju varēs veikt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē klātienē. Reģistrācija uz privātām un speciālām skolām notiek atsevišķi skolās.

Neskaidru jautājumu gadījumā vecāki, sākot no 8. janvāra var zvanīt uz Izglītības pārvaldi pa tālr. 28009921 vai 634 89153, kā arī rakstīt uz e-pastu registrs@liepaja.edu.lv

Liepājas pilsētas izglītības pārvalde ir pirmā Latvijā, kur pakāpeniski tiek ieviesta vienota elektroniskā reģistrācijas sistēma – tuvākajā laikā tajā tiks iekļauta pirmsskolas reģistrācija, nākotnē – arī 10.klašu elekroniskā reģistrācija.