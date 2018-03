Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | jaunā ostmala

Ievērojams skaits autobraucēju pauž neapmierinātību ar satiksmes organizāciju Jaunajā ostmalā, pie izbrauktuves no tirdzniecības centra “Rietumu centrs”, kur, kopš izbūvēta un darbojas pašapkalpošanās automazgātuve, satiksmes plūsma ir kļuvusi ievērojami intensīvāka.

Šajā vietā saistībā ar satiksmes organizācijas izmaiņām Lielās ielas un Tramvaja tilta rekonstrukcijas dēļ Jaunajā ostmalā sašaurināta brauktuve, izmantojot tā sauktos “rūķīšus”.

Autovadītāji lūdz atbildīgos sašaurinājumu pārcelt no izbrauktuves mazliet vairāk uz Jaunā tilta pusi, lai no stāvlaukuma izbraucošie neveidotu sastrēgumus. “Jo liela daļa no stāvlaukuma izbraukušo iekārtojas kreisajā joslā, lai apgrieztos braukšanai uz Jauno tiltu,” tā kāds no vadītājiem.

Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļas vadītājs Mārtiņš Jākobsons, taujāts, kāpēc šajā vietā satiksme organizēta tieši tā, portālam skaidroja, ka tāds bijis Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas ģenerālbūvnieka SIA “Rīgas tilti” risinājums, kas apstiprināts.

Taču M.Jākobsons nenoliedz, ka ir iespējams situāciju pārskatīt un, ja patiesi nepieciešams, koriģēt. Tiesa, tas nenotiks tuvāko pāris dienu laikā, atzīst Komunālās pārvaldes pārstāvis: “Pie šī jautājuma varētu atgriezties pēc Lieldienām.”