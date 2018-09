Atslēgvārdi latviešu valodas apguve | latviešu valoda

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos iedzīvotājus ar un bez valsts valodas priekšzināšanām. Kursi sāksies septembra beigās – oktobra sākumā un notiks trīspilsētas skolās - A.Puškina 2. vidusskolā, Liepājas 7. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā, portālu informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldība jau piecus gadus organizē bezmaksas latviešu valodas apmācību cittautību iedzīvotājiem, kuri strādā un deklarēti Liepājā. Kursu mērķis ir palīdzēt liepājniekiem bez valsts valodas zināšanām integrēties pilsētas sabiedrībā, vairāk izmantot latviešu valodu kā saziņas līdzekli profesionālajā, kultūras dzīvē, ikdienas saskarsmē, kā arī palīdzot saviem bērniem mācībās.

Apmācību kurss paredzēts 120 stundām pa 4 stundām nedēļā. Apmācību veic skolu pedagogi, kuriem ir atbilstošs sertifikāts latviešu valodas mācīšanai.

Liepājas 3.pamatskolā pirmā nodarbība notiks 19.septembrī plkst.18.00 113.kabinetā.Nodarbības notiks pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00.Pieteikšanās no12.septembra, informācija pa tālr. 634 56296.

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola nodarbības rīkos 8.vidusskolas telpās, Dunikas 9/11. Pirmā nodarbība interesentiem bez pamatzināšanām latviešu valodā notiks 3.oktobrī plkst.18.00. Pieteikšanās no 25. līdz 28. septembrim Dunikas 9/11 pirmajā stāvā,

106.kabinetā no11.00-15.00.

Liepājas 7.viduskolā pirmā nodarbība interesentiem ar priekšzināšanām latviešu valodā notiks 2.oktobrī plkst.17.00. Pieteikšanās no 25. līdz 28. septembrim skolas kancelejā no 9.00 līdz 17.00. Nodarbības notiks otrdienās,ceturtdienās no 17.00 līdz 19.30