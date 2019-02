Aicina pieteikties kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējumam

Atslēgvārdi kultūras piemineklis | ēkas | līdzfinansējums | būvvalde | vēsturiskas ēkas

Pašvaldība ir izsludinājusi projektu iesniegšanas termiņu līdzfinansējumam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Projektu iesniegumus Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, māju īpašnieki (valdītāji) var iesniegt no 6. februāra līdz 5. aprīlim.

Līdzfinansējumam 2019. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 100 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta. Ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašnieki (valdītāji) ir aicināti izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, gatavot un iesniegt projektu pieteikumus.

Plānoto izmaksu aprēķins pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāsaskaņo ar pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha iela 44, tālrunis: 29148047).

Savukārt kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu iela 6, 131. kabinets, tālrunis: 63404419).

Šis būs piektais gads pēc kārtas, kad pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2015. gada 14. maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Kopējā atbalsta summa šīs programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkst pārsniegt 50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts.



Līdzfinansējuma apmēri ir ierobežoti arī konservācijas būvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.



Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzība, ja to veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs, pašvaldība apmaksās 100 procentu apmērā.



Četros gados, kopš kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalsta programmas uzsākšanas, kopumā atbalstīts 91 no 118 iesniegtajiem projektiem. Kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums sasniedz 507 683 eiro.



No visiem četros gados līdzfinansētajiiem projektiem 60 attiecas uz dokumentācijas izstrādi un 31 – uz restaurācijas būvdarbiem un būvdetaļu izgatavošanu.



Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs”, kurā iekļaujas aptuveni 300 vēsturiskas ēkas.

Kultūras pieminekļu saglabāšana Liepājā 2015. - 2018.