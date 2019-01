Aicina skaitīt ziemojošos putnus

Atslēgvārdi ūdensputni | dabas aizsardzības pārvalde | uzskaite

Šī ir jau 53. ziema, kopš Eiropā janvāra vidū tiek skaitīti ziemojošie ūdensputni. Arī Latvijā putnu uzskaite notiek ar Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstu, un galvenie datumi šogad ir 12. un 13. janvāris, informē uzskaites koordinatore Antra Stīpniece.

Mājas lapā dabasdati.lv ir redzamas vēsturisko ziemojošo ūdensputnu iekšzemes vietu robežas, un ir iespējams pieteikties kādu no tām pārbaudīt. "Liepājā ir fantastiskas iespējas – šeit ir ezers un jūra, kas pēdējā aizsalst. Taču parasti jau laikam nenovērtē to, kas pašiem ir, tāpēc uz Liepāju bariem brauc rīdzinieki, bet vietējie piesakās tikai pa kādam. Man sarakstā tagad ir trīs liepājnieki un desmit no Rīgas," stāsta A. Stīpniece. Arī ap Grobiņu vēl ir daudz vietu, kur neviens nav pieteicies uzskaitīt putnus.

Kāpēc ir svarīgi uzskaitīt ziemojošos ūdensputnus un Eiropā tā ir tradīcija jau kopš 60. gadu beigām? "Lai zinātu, kas mums ir," saka Antra. "Jo ir sugas, kuras strauji sarūk, un arī sugas, kuras Latvijā parādās arvien vairāk." Izzūd vairākas pīļu sugas, piemēram, katastrofāli sarucis brūnkakļu skaits. Tas saistīts ar kukaiņu izmiršanu, skaidro dabas speciāliste, jo mazie pīlēni pirmajās dzīves nedēļās ēd tikai kukaiņus. Kurzemē sarūk kākauļu populācija. Skaistā raibā pīle 2013. gadā Latvijā bija gada putns, to bija daudz, bet viss mainās, piemēram, apstākļi tundrā šo pīļu ligzdošanas vietās. Toties pelēko pīļu skaits strauji pieaug, agrāk šeit to nebija. Šī pīļu suga ir augēdāji. "Pelēkās pīles ēd zaļaļģes, kuras šejienes labi mēslotajos ūdeņos strauji vairojas," sugas pieaugumu pamato A. Stīpniece.

Putnus vērot var jebkurš, taču interesentiem, kas vēlas tos uzskaitīt, svarīgākās sugas būtu jāatšķir, uzsver koordinatore. "Ja cilvēks ir pieteicies, es sagaidu, ka viņš arī reģistrēs savus novērojumus. Šos datus izmantojam, lai rēķinātu putnu skaita izmaiņas. Pat, ja ūdenskrātuve ir aizsalusi un putnu šogad nav, ir svarīgi atzīmēt to nulli."

Savukārt mēneša beigās, no 25. līdz 27. janvārim Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) rīko ikgadējo akciju "Ziņo par putniem dārzā". Vienas stundas laikā kādā no šīm trim dienām jāsaskaita, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā vai pie barotavas. Akcijas mērķis ir noskaidrot, cik putnu dzīvo mūsu dārzos ziemā. Arī šos rezultātus gaidīs portālā dabasdati.lv vai arī LOB.