Aicina uz bezmaksas sirds veselības risku noteikšanu Liepājā

Lai kopīgi atzīmētu Pasaules Sirds dienu, izglītotu Liepājas iedzīvotājus par sirds un asinsvadu slimību riskiem, kā arī sniegtu iespēju iedzīvotājiem veikt bezmaksas sirds veselības risku pārbaudes, 30. septembrī no pulksten 12:00 līdz 15:00 Liepājas Pētertirgū, Kuršu ielā 5/7/9, norisināsies izglītojošs un interaktīvs pasākums Liepājas iedzīvotājiem - “Pasaules sirds diena Liepājā” - portālu informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecibu speciāliste Kristīne Čabikina.

Pasākuma ietvaros iedzīvotājiem tiks veiktas bezmaksas sirds veselības risku pārbaudes un skaidrota sirds slimību profilakses nozīme. Pasākuma mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem un slimību profilaksei, izglītot iedzīvotājus par izplatītākajiem sirds un asinsvadu slimību riskiem, to novēršanu un mazināšanu.

Pasākuma ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, noteikt ķermeņa masas indeksu, konsultēties ar kardiologu par pārbaužu rezultātiem, saņemt bezmaksas izglītojošos materiālus par sirds un asinsvadu slimību profilaksi. Lai pasākuma ietvaros veiktie holesterīna un cukura mērījumi būtu pēc iespējas precīzāki, būtu ieteicams 2-3 stundas pirms pasākuma neēst.

Tā kā veselīgs ēdiens ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai sirds būtu vesela, ikvienam būs iespēja piedalīties veselīga uztura gatavošanas meistarklasē kopā ar uztura speciālisti Lieni Sondori, apgūstot kardiologu ieteiktās Vidusjūras diētas pamatprincipus, kā arī degustēt no pašmāju dabas veltēm gatavotos veselīgos našķus.

Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologs Valters Stirna stāsta: “Pasaules Sirds diena ir svētki, kad visas pasaules sirdis apvienojas, lai glābtu vienu – iespējams Tavu sirdi! Un jāsāk to darīt ir jau šodien. Viens no galvenajiem sirds veselības pamatiem ir veselīgs uzturs – tā ir Vidusjūras diēta! Par to un arī citiem sirdij veselīgiem paradumiem pasākumā uzzināsim ko vairāk. Viena sirds, viena pasaule!”

Pasākumā piedalīsies Liepājas pilsētas pašvaldības vadība, Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologs Valters Stirna, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore, Pētertirgus vadītāja Monta Skuja, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja Inese Mauriņa, Rīgas Stradiņa Universitātes Liepājas filiāles studenti un speciālisti no Liepājas Diabēta biedrības. Pasākumu vadīs Ingars Gudermanis.

