Aicinās domāt un sauks mājās

Atslēgvārdi kurzemes vārds | novadi gaida | novadi izvēlas

Izdevniecība "Kurzemes Vārds" kopā ar vēl astoņiem reģionālajiem laikrakstiem Kuldīgā, Saldū, Talsos, Dobelē, Madonā, Limbažos, Cēsīs un Valmierā, kā arī reģionālo televīziju "TV Kurzeme" uzsācis divu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītu projektu īstenošanu.

Tie paredz līdz 2019. gada janvārim reģionālajos laikrakstos "Kurzemes Vārds", "Saldus Zeme", "Talsu Vēstis", "Zemgale", "Kurzemnieks", "Liesma", "Druva", "Stars" un "Auseklis" publicēt divus rakstu ciklus par medijpratību un reemigrācijas problēmām.

Rakstu ciklus "Novadi Gaida" un "Novadi Saprot" ar 8390,43 eiro katru SIF atbalstījis Latvijas Valsts budžeta finansētā programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā". Šajā konkursā projektus varēja iesniegt mediji, atbalstu saņēma 34 dažādas ieceres, tostarp arī divas izdevniecības "Kurzemes Vārds" sagatavotās.

Rakstu ciklā par medijpratību "Novadi Saprot" aicinās savus lasītājus gudri lasīt dažādus ierakstus sociālajos tīklos un atšķirt melu ziņas no patiesas informācijas, bet rakstu ciklā "Novadi Gaida" vēstīs par reemigrācijas procesiem, stāstot par to, kas būtu vajadzīgs no mūsu valsts aizbraukušajiem cilvēkiem, lai viņi atgrieztos uz dzīvi Latvijā. Rakstu ciklus ar deviņām publikācijām katrā sagatavos reģionālo laikrakstu žurnālisti, tas tiks publicēts deviņos reģionālajos medijos un to interneta vietnēs, papildus "TV Kurzeme" sagatavos arī divus raidījumus par publikācijās skartajām tēmām.