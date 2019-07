Atslēgvārdi pvd | pārbaude | tirgus | zemenes

Pēc publikācijas "Kurzemes Vārdā" par iespējamo krāpniecību Liepājas Pētertirgū Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) tur veica vērienīgu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai tirgotāji ievēro noteiktās prasības, tai skaitā no Polijas ievestos lauku labumus nepārdod kā tepat audzētus.

PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītājas vietniece Gita Riekstiņa laikrakstam pastāstīja, ka vakar tirgū pārbaudes veikuši četri PVD inspektori un vairākās vietās tirgotājiem izteikti aizrādījumi. Tāpat sešās no lauku piemājas saimniecībām PVD tuvākajā laikā veiks kontroli uz vietas, proti, lai noskaidrotu, vai produkcija nākusi tieši no turienes, kā arī vai apjoms atbilst tirgū pārdotajam.

"Tirgū situācija mainās pa minūtēm – vienā momentā viss var būt likumā noteiktā kārtībā, bet pēc brīža – jau aina var stipri atšķirties. Pašreizējo situāciju Liepājas Pētertirgū PVD inspektori nenovērtēja kā ļoti graujošu. Piemēram, par augļu vai dārzeņu izcelsmes dokumentiem netika konstatēts neviens pārkāpums. Manuprāt, lielākā problēma ir tā, ka patērētājs īsti nevar ieraudzīt informāciju, no kurienes produkcija nākusi. Apsekojot šīs vietas, katram tirgotājam kaut kur tomēr šī norāde bija, bet ne visur redzama. Par to mēs informējām arī tirgus administrāciju. Atrisinājums tam varētu būt vienota sistēma, proti, administrācija izsniegtu tirgotājiem šīs informatīvās norādes, kas cilvēkiem būtu labāk saprotamas un arī vizuāli izskatītos labāk," teica G. Riekstiņa.

Par to, kāpēc tirgotāji cenšas slēpt augļu vai dārzeņu izcelsmi, PVD pārstāve izteicās šādi: "Mēs esam dzirdējuši dažādas versijas, taču visbiežākais aizbildinājums ir "tāpēc, ka mazāk pērk", protams, tas ir pārkāpums un uz to mēs arī norādām. Ja pārkāpums ir konstatēts pirmo reizi, tad veicam pārrunas, taču, ja inspektoru darbs netiek respektēts un likums pārkāpts atkārtoti, tad sods var būt no 50 līdz pat 1000 eiro."

Tāpat G. Riekstiņa uzsvēra: "Darbu sarežģī fakts, ka mazajiem tirgotājiem nav jāveic obligāta reģistrācija PVD, proti, ja gadā tiek notirgots mazāk par 500 kilogramiem. "Ir grūti izkontrolēt, kurš pārdod vairāk, kurš mazāk, tādēļ mums jābūt savā ziņā kā izmeklētājiem."