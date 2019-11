Ak, Latvija, kur tavi dēli?

Atslēgvārdi lāčplēša diena | vēsture | svētki

Māksliniece, ādas apstrādes meistare Sanija Zandere uz Liepājas muzeju atnesusi mapīti ar dzimtas fotogrāfijām. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Ernests Skābardis ir Sanijas vecmāmiņas Līnas Zanderes brālis.

Zemnieku Skābaržu ģimene nāk no Virgas pagasta "Vainaušiem", un tajā izauga pieci bērni: meitas Līna un Emma, brāļi Ernests, Žanis un Fricis. Pabalējušā fotogrāfijā redzams Ernests, pavisam maziņš augumā, lai gan ar vecāko māsu Līnu abiem tikai divu gadu starpība. "Garākais izauga jaunākais – Fricis, vienīgais bijis ar zilām acīm, pārējie visi – brūnacaini," stāsta Sanija. Viņa dzimtas stāstu zina no omītes un no mammas Valijas. Kā daudzās Latvijas dzimtās, par ģimenes vēsturi arī Zanderu mājās sāka runāt tikai atmodas gados. Ar omīti un mammu Sanijai bijusi ļoti cieša saikne. "Mums kādreiz Liepājā, Pasta ielā, bija sava grāmatsietuve. Turpat puspagrabā arī dzīvojām. Tajā pašā mājā, kur kādreiz bija "Sprīdītis" un vēl senākos laikos – Bokuma fotodarbnīca. Instrumenti, kurus aizvien vēl lietoju, saglabājušies no opja un omītes laikiem. Vairāk pazinu omītes māsu Emmu, kas bija piecpadsmit gadus jaunāka par Līnu. Ar viņas vienīgā dēla ģimeni esam daudz kopā bijuši, Gunārs arī brauca Ernesta kapu kopt Grobiņas pagasta Ķīšu kapos."

Taču par brāļiem Skābaržiem Sanija zina maz. Kā lai zinātu? Padomju okupācija, Otrais pasaules karš, vācu okupācija, pēc tam atkal padomju okupācijas gadi, represijas un bēgļu gaitas – latviešu tautas likteņdzirnās Skābaržu dzimta ir malta, šķaidīta un nīcināta.

