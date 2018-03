Atslēgvārdi narkotiskās vielas | policijā | mediķi

Sociālajos tīklos izplatās brīdinājums par jauna veida narkotiskajām vielām, kas varētu apdraudēt bērnus. Sociālo tīklu lietotāji stāsta, ka jaunais preparēts esot zināms kā “zemene”: “Tas ir kristālu veids, kas izskatās pēc zemeņu ledenēm, kuras sūkājot, tās sprakšķ. Tās smaržo kā zemenes, bērni tās var dabūt kaut vai mājas pagalmā vai pie slokas. Kāds bērns to apēda, jo domāja, ka tā ir konfekte, bet jau pēc brīža ļoti smagā stāvoklī tika aizvests uz slimnīcu.”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds portālam apstiprināja, ka arī policija pamanījusi šo informāciju sociālajos tīklos, taču apstiprinājums bažām nav gūts ne Liepājā, ne arī Kurzemes reģionā kopumā. Policijai nav izdevies ne uziet šo līdzekli, ne arī policija saņēmusi kādu sūdzību vai ziņu par šo tēmu: “Neviens policijā nav vērsies.”

Arī Liepājas reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā līdz šim nav bijuši gadījumi, kad nodaļā nonāk bērni, jaunieši vai kāds cits, kurš būtu lietojis tā saucamo "zemeni", skaidro Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Taču G.Ešenvalds piekrīt, ka cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. Un uzsver: “Lūgums nevis ar informāciju dalīties sociālajos tīklos, bet nekavējoties ziņot policijai, ja ir informācija par šādiem gadījumiem. Lai mēs varētu nekavējoties reaģēt.”

Tajā pašā laikā G.Ešenvalds stāsta, ka pēdējā laikā samazinājies apreibināšanās gadījumu skaits, kad izmantots spaiss. Toties aktuāla Liepājā kļūst apreibināšanās, ostot līmi: “Šādi gadījumi tiek konstatēti aizvien biežāk. Tāpat aizvien biežāk cilvēki pār mēru lieto alkoholu.”

Smags piemērs bija 13.martā Pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Liepājā, pagalmā Jelgavas ielā 14, ievēroja personu, kura pie sejas turēja polietilēna maisiņu ar dzeltenīgas krāsas vielu tajā, portālam pastāstīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Ineta Mikute.

Uz policijas darbinieku jautājumiem jaunietis neko sakarīgu nav varējis atbildēt, kā arī nav orientējies ne laikā, ne vietā. Līdz ar to 2001.gadā dzimušais jaunietis nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku aprūpē.

Samazinās gan lietotāju, gan cietušo skaits

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova portālam pastāstīja, ka policijas apkopotā informācija liecina: kaut arī pērn, salīdzinot ar 2016.gadu, Liepājā mazliet palielinājies par narkotisko vienu glabāšanu uzsākto procesu skaits, kopumā samazinājusies gan apreibinošo vielu realizācija, gan lietošana.

Par narkotisko vielu glabāšanu 2017.g. Salīdzinājumā ar iepriekšējos gadu Par narkotisko vielu realizēšanu 2017.g. Salīdzinājumā ar iepriekšējos gadu Par narkotisko vielu lietošanu 2017.g. Salīdzinājumā ar iepriekšējos gadu Kurzemē 49 + 4 31 -7 13 -15 Liepājas iecirknī 9 + 3 1 -1 2 -2

Tāpat samazinājies par apreibinošo vielu apriti uzsākto kriminālprocesu skaits.

2017.g. 2016.g +/- Kurzemē 93 111 -18 Liepājā 12 12 0

Kopumā 2017.gadā Kurzemes reģionā no nelikumīgās aprites izņemts:

170,9461 gr. metamfetamīna,

13,0154 gr. karfentanīla,

0,7592 gr. hašiša,

614,1069 gr. marihuānas,

1874,4815 gr. neizžāvētās marihuānas,

503,8382 gr. amfetamīna,

25 ml. metadona,

678 tabletes tramadola,

110 tabletes klonazepama,

20 tabletes fenozepama,

atklātas 7 marihuānas audzētavas.

Kā skaidro I.Grase, arī mediķu apkopotā informācija liecina, ka no apreibinošajām vielām cietušo skaits pēdējos gados samazinās. Visvairāk cietušo bija laika posmā no 2006.līdz 2011.gadam. Pēdējos gados šim skaitam ir tendence samazināties, kaut joprojām no apreibinošajām vielām cieš gan pieaugušie, gan bērni.