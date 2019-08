Apjomīgā avārija kanalizācijas tīklos Zemnieku ielā likvidēta

Atslēgvārdi avārija | liepājas ūdens | kanalizācija | zemnieku iela

Apjomīgā avārija SIA "Liepājas ūdens" kanalizācijas tīklos Zemnieku ielā likvidēta, un šobrīd notiek remonta vietas sakārtošana. "Nu atkal varam mazgāties veseli, jo sūkņu stacija darbojas ierastā režīmā," pauž "Liepājas ūdens" pārstāve Sarmīte Jēkabsone.

Jau rakstījām, ka naktī uz 12. augustu pie kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Zemnieku ielā 20 iebruka kanalizācijas kolektors, paralizējot kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Avārijas novēršanas darbi šoreiz bijuši ļoti sarežģīti, jo 1,2 metru diametrā lielais kolektors atrodas sešu metru dziļumā. Pēc avārijas izveidots pārvads uz kanalizācijas sūkņu staciju, lai varētu veikt notekūdeņu pārsūknēšanu uz to attīrīšanas iekārtām. Tāpat atrakts bojātais kanalizācijas kolektors, nosūknēti gruntsūdeņi, nostiprinātas rievsienas, lai avārijas vietai vispār varētu tikt klāt, visbeidzot bojātais kolektors nomainīts pret jaunu cauruļvadu.

"Paldies liepājniekiem par atbalstu avārijas likvidēšanas darbos – pēc mūsu lūguma bija patiešām samazinājies ūdens patēriņš pilsētā par 12 procentiem," saka S. Jēkabsone.

Satiksme Zemnieku ielā tikšot atjaunota šīs nedēļas beigās. Tikmēr ne viens vien autovadītājs ir neapmierināts ar satiksmes organizāciju kanalizācijas tīkla remontdarbu dēļ.

Ja sākotnēji tūlīt pēc kolektora avārijas tā saucamais ķieģelis, autovadītājiem iebraucot Zemnieku ielā, bija novietots pie Esperanto ielas, tad tagad no Jaunās ostmalas Zemnieku ielā iebraukt vairs nevar. Liepājas pašvaldības Transporta komisijas priekšsēdētājs Didzis Jēriņš laikrakstam pastāsta, ka tas esot darīts tāpēc, lai nemulsinātu autovadītājus un transporta plūsmu novirzītu uz Parka ielu. "Tirgus iela joprojām ir atvērta satiksmei, tā ka, nogriežoties uz to no Parka ielas, nepieciešamības gadījumā ir iespējams pa Brīvības ielu piebraukt gan pie degvielas uzpildes stacijas "Circle K", gan lielveikala "Rietumu centrs," saka D. Jēriņš, uzsverot, ka tūlīt, tūlīt Zemnieku iela tiks atvērta satiksmei. Uz jautājumu, vai remontdarbu laikā nevajadzēja atslēgt luksoforu Zemnieku un Tirgus ielas krustojumā, D. Jēriņš atbildēja: "Tur notiek satiksme un jādomā par gājēju drošību, tādēļ arī luksofors turpina darboties."