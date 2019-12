Apmetuma gabals gandrīz uzkrīt garāmgājējai uz galvas

Atslēgvārdi Elkoņu iela 4 | apmetums | drošība

"Gāju uz Centra sākumskolu pa Elkoņu ielu, un man aiz muguras nokrita apmetuma gabals – tieši vietā, kur biju pirms mirkļa," piedzīvoto pie mājas Elkoņu ielā 4 atklāj Laila Nikolājeva.

"Stundu vēlāk gāju atpakaļ, nekas nebija mainījies. Cilvēki staigā garām, un visiem vienalga. Vai jāgaida, lai kādu nosit? Kam ziņot par šādiem gadījumiem?" liepājniece uzdod jautājumus.

No Nekustamo īpašumu pārvaldes liepajniekiem.lv uzzināja, ka mājas pārvaldniece ir Daiga Ārniece. Portāls sazinājās ar viņu, taču D.Ārniece atteicās no detalizētiem komentāriem, uzsverot, ka viņai nav jāsniedz atskaites medijam. "Informāciju esmu saņēmusi, par pārējo es parūpēšos." Uz jautājumu par to, vai šis Elkoņu ielas posms ir bīstams garāmgājējiem, pārvaldniece neatbildēja.

Liepājas būvvaldes vadītājas vietnieks Arvīds Vitāls informēja, ka par krītošo apmetumu Elkoņu ielā pagaidām neviens nav sūdzējies, tomēr ziņa par šo īpašumu tiks nodota būvinspektoram, kurš īpašumu apsekos.

Viņš pastāstīja, ka šai mājai problēmas bijušas arī iepriekš. "2016. gadā sazinājāmies ar apsaimniekotāju par bīstamiem balkoniem, problēma tika novērsta. Arī 2017. gadā tur tika veikti nelieli remontdarbi," pastāstīja A. Vitāls.

Kā rīkoties līdzīgās situācijās? Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls portālu informēja, ka šajos gadījumos ir divi varianti, kā atrisināt situāciju. Pirmais ir vērsties Pašvaldības policijā (PP), ja bijis apdraudējums, it īpaši, ja kāds guvis savainojumu vai cietis īpašums. Otrais – sazināties ar Nekustamā īpašuma pārvaldi, kur ir iespējams noskaidrot mājas apsaimniekotāju.

A.Vitāls uzsver, ka atbildīgais vienmēr ir ēkas īpašnieks. "Ja iedzīvotāji mūs informē par bīstamu situāciju, tad iesaistāmies. Parasti būvinspektors apseko teritoriju, tad uz sarunu tiek aicināts apsaimniekotājs vai arī visu dzīvokļu īpašnieki. Vienojamies, cik ilgā laikā viņi to bīstamību novērš. Ir bijuši gadījumi, kad pats apsaimniekotājs vēršas pie mums, jo iedzīvotāji neko negrib darīt. Tad mēs meklējam citus variantus," teica A. Vitāls.

Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš liepajniekiem.lv apstiprināja, ka gadījumos, kad no mājām krīt apmetums vai lāstekas, ir jāsazinās ar policiju. "Mēs uzreiz kontaktēsimies ar nama īpašnieku vai apsaimniekotāju, lai viņš norobežo bīstamu vietu. Jāzvana policijai (63420269), un tad mēs uzreiz rīkosimies. Aicinu iedzīvotājus vienmēr sazināties ar policiju, jo tas paātrina situācijas atrisināšanu."

_______________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.