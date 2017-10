Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | identitāte | simboli

Šodien, 12.oktobrī, deputāti Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprināja jaunu Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto vizuālo identitāti – grafisko standartu, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

Kā skaidro pilsētas pašvaldībā, vienota pilsētas vizuālā identitāte radīta ar mērķi efektīvāk uzrunāt konkrētas mērķauditorijas un radīt vienota Liepājas tēla sajūtu gan pašos liepājniekos, gan pilsētas viesos.

“Vēsturisku apstākļu un vienotas stratēģijas trūkuma dēļ Liepājas pašvaldībā bija radusies neefektīva zīmolu struktūra – pārāk daudz neatkarīgu zīmolu, kuru funkcijas un auditorijas pārklājās,” skaidro Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele: “Tas nebija finansiāli efektīvi, jo katra zīmola identitātes un komunikācijas izstrādei un uzturēšanai tika tērēti līdzekļi. Tāpat tas nebija efektīvi no komunikācijas viedokļa, jo piesātināja informācijas telpu, dublēja informāciju un bija mulsinoša iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.”

“Viens no galvenajiem Liepājas pašvaldības mērķiem ir strādāt kā vienotam veselumam sabiedrības labā, ievērojot kopīgas vērtības, mērķus un principus, kas tiek atspoguļotas arī vizuālajā valodā un grafiskajā standartā. Līdz ar jaunās vizuālās identitātes izstrādi un ieviešanu mēs varēsim daudz mērķtiecīgāk komunicēt pilsētu, tās sniegtos pakalpojumus un visas plašās iespējas, kā arī varēsim strādāt daudz efektīvāk,” tā jaunās identitātes izstrādes nepieciešamību pamato Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

“Mazāks zīmolu skaits nosegs plašāku auditoriju un vajadzību loku, tādējādi mazināsies arī komunikācijas sadrumstalotība. Tiks ievērota sinerģija – iestāžu zīmoli būs savā starpā radniecīgāki, līdz ar to līdzekļi komunikācijā tiks izmantoti efektīvāk un racionālāk,” uzskata Z.Lazdāne.

Jaunās identitātes ietvaros tiks izmantots logotips (Liepājas vārda logotipa zīme, visos Liepājas pilsētas komunikāciju materiālos) un ģerbonis.

Jaunajā logotipā vēja ietekmē garumzīme, gluži kā koku galotnes un plīvojoši mati, turpina kustību.

Kustības turpinājumā zīme papildināta ar sarkanu Kurzemes hercogistes punktu. Punkts šajā gadījumā ir jauns sākums – idejām, iespējām un iedvesmai gan personiskajā, gan biznesa un sabiedriskajā jomā.

Arī vēsturiskajam Liepājas pilsētas ģerbonim ir būtiska loma pilsētas identitātē un komunikācijā. Tā loma ir reprezentēt pilsētu korporatīvajos un reprezentatīvajos materiālos, kas veicina senas un pamatīgas pilsētas pozicionējumu.

Savukārt Liepājas pašvaldības iestāžu zīme sastāv no Liepājas “mātes zīmola” jeb pamata logotipa un iestādes nosaukuma. Lai arī iestādes ir dažādas, no kopējā Liepājas zīmola perspektīvas viedokļa, to uzdevums ir komunicēt ne tikai konkrēto nodarbošanās nozari, bet galvenokārt piederību pilsētai. Tādējādi stiprinot un vienojot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas tēlu.

Kā stāsta pašvaldībā, procesa gaitā tikuši uzrunāti vairāki potenciālie vizuālās identitātes veidotāji. Izvērtējot grafiskā dizaina izstrādātāju pieredzi un profesionalitāti Latvijā, tika uzrunāti vairāki uzņēmumi, no kuriem pēc piedāvājumu saņemšanas, darbs tika uzticēts dizaina birojam “H2E”, kuri ir izstrādājuši arī Latvijas valsts pārvaldes iestāžu vienotu vizuālo identitāti.

Vizuālās identitātes izveides procesa laikā tika organizētas individuālas un grupu intervijas ar Liepājas pašvaldības, iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un mediju pārstāvjiem. Tika īstenotas arī radošas darba sesijas, kurās daļa interviju dalībnieku veica grupu darbu, lai izveidotu vizuālās identitātes platformas formulējumus.

Pilsētas vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde izmaksāja 8996,35 eiro (ieskaitot PVN).

Portāls jau ziņoja, ka pilsētas vizuālā identitāte ir 2017.gada 17.augusta Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprinātā Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plāna 2017. - 2021.gadam sastāvdaļa.