Ar dāliju izstādi noslēdz ziedu izstāžu ciklu

Atslēgvārdi dālijas | ziedu izstāde | biedrības nams

"Šeit ir tie, kas nenobijās no vēja," nosaka Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane, atklājot dāliju ziedu izstādi. Šo skaisto rudens ziedu izstāde Liepājā notiek pirmoreiz. Biedrības nama foajē turpmākās trīs dienas ikviens interesents bez maksas var aplūkot vairāk nekā 200 dažādu nokrāsu dāliju šķirnes.

Lai ziedu kupenas nogādātu Liepājā, audzētāji no Valmieras, kas paši nav varējuši ierasties, sadarbojušies ar rīdzinieci Helgu Ancāni. Viņa izbraukusi no Rīgas jau naktī, lai šodien visu dienu izstādes apmeklētājiem sniegtu praktiskus padomus un interesantus faktus par pieredzi dāliju audzēšanā.

Skaistākās dālijas no savām kolekcijām uz izstādi no Rīgas atveda kolekcionāre Helga Ancāne, dāliju audzētāji Maija un Ēvalds Breikši no SIA "Tubera" Valmierā, kā arī dāliju audzētāji Imants Ziemelis un Inese Brizga no Liepājas puses.

Vita Hartmane šo izstādi dēvēja par īpaši bagātu, jo ieguldīts liels darbs, lai tā taptu. "Šī ziedu balle tapa ļoti ilgi un grūti, jo izrādās, ka Latvijā ir daudz zināmu selekcionāru, kas ir veidojuši dāliju šķirnes. Ja agrāk "Dārzkopības un biškopības biedrībā" bija puķu sekcija, tad tagad atsevišķi izveidota dāliju audzētāju sekcija."

Par visskaistāko, atzītāko un pieprasītāko audzētāju šķirni atzīta dālija "Rundāle", kas ir gaišs ūdensrožu tipa zieds ar purpura krāsas apmalīti.

Kolekcionāre Helga Ancāne stāsta, ka abas izstādē apskatāmās kolekcijas ir pilnīgi atšķirīgas. "Pasakiet vēl kādu kultūru, kurai būtu tik daudz ziedu," priecājas kolekcionāre: "Tas ir tik brīnišķīgi, ka dālijas ir tik dažādas – lielākiem, mazākiem ziediem, bumbulīšiem. Ziedi visām gaumēm." Viņa dālijas audzē gandrīz 40 gadu, taču piebilst, ka cilvēkiem jāradina bērnus pie puķu audzēšanas, jo "citādi mēs tādi vecīši vien".

Daudzām dāliju šķirnēm no viena krūma izzied pat ap 200 ziedu. Pirmos dāliju ziedus var gaidīt jau jūlija sākumā, bet krāšņākā un bagātākā dāliju ziedēšana ir augustā un līdz pat rudens salnām.

Izstādi dzīvespriecīgāku iekrāso arī radošās pilnveides studijas ‘’Mākslas Pasāža RADI’’ dalībnieku gleznotie dāliju ziedi jauktā tehnikā, kas tapuši mākslinieces Ilzes Elizabetes Rasas vadībā.

Ar daudzkrāsaino dāliju izstādi Biedrības nams noslēgs ikgadējo ziedu izstāžu ciklu.