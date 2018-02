Atslēgvārdi somija | Somu Jēgeri | cita nova | izstāde | lielais dzintars

Šis ir stāsts par to, kā veidojās nacionālā pašapziņa, un šī ir vērienīgākā izstāde, kāda līdz šim Latvijā bijusi par somu jēgeru vēsturi, līdz ar ieskatu Somijas un Latvijas valstiskuma veidošanās vēsturē.

Tā trešdien izstādes atklāšanas svētkos "Lielajā dzintarā" "Kurzemes Vārdam" sacīja Latvijas Nacionālā arhīva pētniece Meldra Usenko. Ekspozīcijā ir arī unikāli materiāli, piemēram, pirmoreiz iztulkoti jēgeru dienasgrāmatu fragmenti, kas stāsta, kā jēgeri toreiz, pirms vairāk nekā 100 gadiem, jutās šeit, Latvijā. M. Usenko bez aizkustinājuma par izstādes tapšanu runāt nespēj, jo arhīva darbinieki, sadarbojoties ar somu vēstures godinātājiem, piedzīvojuši ne tikai profesionālu attieksmi pret kopīgo darbu, bet arī ļoti lielu sirsnību, labestīvu un atsaucību. Izstāde būs apskatāma līdz 10. aprīlim.

Atklāšanā "Lielā dzintara" telpu "Civita Nova" piepildīja vairāk nekā simt somu jēgeru tradīciju kopēju, ļoti daudz arī senioru no dažādām somu sabiedriskām organizācijām. Klāt bija arī Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens, abu valstu aizsardzības ministri Raimonds Bergmanis un Jusi Nīnisti, daudzi lūgti viesi gan no Somijas, gan Latvijas. tika nolasītas apsveikuma runas gan no Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa, gan no Somijas Nacionālā arhīva vadītāja un teiktas citas uzrunas. O. Kantanens sacīja, ka abu valstu simtgades "dod brīnišķīgu iespēju stiprināt mūsu savstarpējos sakarus. Liepājā viegli saprast, kā Baltijas jūra mūs ir vienojusi neatkarības cīņu laikā un pat vēl agrāk. Esmu gandarīts, ka pēdējos gados īpaši stiprinājušies mūsu valstu sakari aizsardzības jomā." Viņš uzsvēra, cik svarīga loma Somijas vēsturē ir jēgeriem, un ka šī izstāde palīdzēs vēl labāk iepazīt šo vēstures posmu un jēgeru lomu tajā. Izstādes veidošanā paveiktais darbs ir "mūsu ieguldījums gan Somijas, gan Latvijas neatkarības svētkos".

