Lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanās un būvniecības dokumentācijas sakārtošanu, ceturtdienas, 5.oktobra, Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināts saistošo noteikumu projekts par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas paredz izmaiņas noteiktās nekustamā īpašuma nodokļu likmēs, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Saskaņā ar saistošo noteikumu projektu, galvenās izmaņas skars dzīvokļu īpašumus un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona. Nekustamā īpašuma nodokļa likme pieaugs un līdzšinējo 0,2% vietā tiks piemērota likme 1,5% (izņemot jaunbūves, ja tām būs derīga būvatļauja).

Nekustamā īpašuma nodokļu likmi 1,5% piemēros dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana. Dati par deklarētajām personām šajos objektos tiks fiksēti 1.janvārī. Iedzīvotājiem, kuri vēlas sakārtot šos ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītos jautājumus, tas jāizdara līdz šī gada beigām.

Šobrīd konstatēts, ka Liepājas pilsētā ir 5146 nekustamā īpašuma nodokļa objekti, kuri pieder fiziskajām personām un kuros nav deklarēta neviena persona. Tie ir īres dzīvokļi, apartamenti, dzīvokļi, kas tiek turēti pārdošanai, kā arī cita veida peļņas gūšanai. Piemēram, ja īres dzīvoklī neviens nav deklarējies, bet dzīvo un turpina lietot kopējos mājas pakalpojumus (atkritumu izvešanu, sētnieka pakalpojumus u.c.), tad tas nav godīgi pret pārējiem mājas iemītniekiem, kuriem papildus ar saviem rēķiniem ir jāsedz šī starpība.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmumprojekts vēl jāapstiprina domes sēdē, kura notiks 12. oktobrī.