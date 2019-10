Atslēgvārdi salmonella | vistas | tiamo grupa | māras lācis

Latviju pāršalkušas ziņas par inficētu vistas gaļu, kas piegādāta vairākiem uzņēmumiem Latvijā, tai skaitā tiem, kuri nodrošina ar gaļas produkciju ēdinātājus izglītības iestādēs. No Polijas uzņēmuma "Cedrob S.A." ievestajā gaļā ir konstatēta salmonellas baktērija, kas izraisa vēdera vīrusu.

Šī gaļa nonākusi arī uzņēmumā "Māras lācis", kas apkalpo lielu daļu pilsētas izglītības iestāžu, kā arī "Tiamo grupā", kam pieder vairāki ēdināšanas uzņēmumi Liepājā, bet abos uzņēmumos "Kurzemes Vārdam" skaidro, ka gaļas partija tūlīt pat aizsūtīta atpakaļ.

SIA "Māras lācis", kas baro bērnus 10 Liepājas bērnudārzos un piecās skolās, īpašnieks Madars Markus-Narvils pastāsta, ka tiešām šogad noslēgts līgums par gaļas piegādi ar SIA "EVBL" jeb uzņēmumu "Saldus vista", kam bijis arī atbilstības sertifikāts, un no tā saņemta vistas gaļa, taču saldētā partija ar, iespējams, inficētajām vistām atdota atpakaļ neskarta, tāpēc uztraukumam neesot pamata.

"Mums zvanīja "Saldus vistas" pārstāvji un paši pateica par gaļas partijā atklāto salmonellas vīrusu. Nosauca partijas numuru, mēs to uzreiz, neatpakotu, vēl sasaldētu, aizsūtījām atpakaļ," stāsta M. Markus-Narvils.

Tūliņ pēc tam uzņēmumā ar brīdinājumiem vērsušies PVD darbinieki, tāpēc var droši teikt, ka situācija tiek pamatīgi kontrolēta no visām pusēm.

"Mums tas ir sagādājis ne mazums raižu, jo esam ēdinātāji ar lielu pieredzi un ļoti nopietni izturamies pret savu darbu," stāsta M. Markus-Narvils. Pārsvarā produkciju iepērkot no uzņēmumiem "Sanitex" un "Ķekavas vistas", taču šogad izvēlējušies jaunu piegādātāju.

Arī "Tiamo grupas" mārketinga vadītājs Toms Zukulis "Kurzemes Vārdam" apgalvo, ka visa, no "Saldus vistas " saņemtā produkcija ir nosūtīta atpakaļ, kā arī lauzts sadarbības līgums.

Bet uz jautājumu, vai varam būt droši, ka no šīm vistām kādā kafejnīcā jau netika pagatavots ēdiens, T. Zukulis atbild: "Cik man zināms, nē."

Māras lāča" īpašnieks norāda, ka, ievērojot ēdiena gatavošanā visus tehnoloģiskos procesus, baktērijai būtu jāaiziet bojā.

"Pat ja svaigajā gaļā ir bijis kāds vīruss, gaļu termiski apstrādājot temperatūrā virs 70 grādiem, tas pazūd,

bet, ja turpina gatavot uz tās pašas virsmas citus produktus vai rokas tikai nomazgā, nevis dezinficē ar speciāliem līdzekļiem, vīruss dzīvo tālāk, pārceļoties uz produktiem, ko termiski neapstrādā," higiēnas noteikumus, kas ir jāievēro ēdinātājiem, lai šādas infekcijas neizplatītos, skaidro M. Markus-Narvils.

Viņš arī vēlreiz uzsver, ka Liepājas bērniem iespējami inficētā vistas gaļa galdā nav celta, jo piegādātājs to laikus atsaucis.

Arī Liepājas Izglītības pārvaldes uztura speciāliste Vija Udarska "Kurzemes Vārdam" pastāsta, ka vismaz pašlaik nekādi pārkāpumi ēdināšnas jomā Liepājas izglītības iestādēs nav konstatēti. Un arī Liepājas Reģionālās slimnīcas infektoloģe Ingrīda Strika laikrakstam apgalvo, ka nodaļā nav reģistrēts neviens salmonellas vīrusa gadījums.

Tiesa, PVD Dienvidkurzemes vadītājas vietniece Gita Riekstiņa laikrakstam neslēpj, ka nevar izslēgt gadījumus, ka inficētā gaļa tomēr kaut kur ir nonākusi līdz šķīvim.

"Mēs pagaidām vēl neesam apzinājuši, cik daudz, bet daļa Polijas produkcijas noteikti ir izlietota," sacīja G. Riekstiņa.

Tikmēr uzņēmuma "Saldus vista" direktors Imants Matulis "Kurzemes Vārdam" saka: "Mēs no sirds atvainojamies visiem, kas iegādājās šo produkciju. Mums ir dziļa nožēla, ka bijām noslēguši sadarbības līgumu ar šo Polijas uzņēmumu. No savas puses varu teikt, ka esam apzinājuši pilnīgi visus uzņēmumus, kuri no mums pirka produkciju, kā arī izņēmuši no apgrozības visas šīs poļu firmas vistas."

Uzņēmējs dievojas, ka no aprites ir izņemtas visas vistas gaļas partijas, arī tās, kas, visticamāk, nemaz nav inficētas.

